Estratto dell’articolo di Simone Innocenti https://corrierefiorentino.corriere.it

Rapina ieri in via Bolognese. La vittima è Andrea Panconesi, il fondatore di Luisa via Roma. Due rapinatori — a bordo di una macchina — sono riusciti a portare via l'orologio che l’imprenditore aveva al polso. Secondo una prima ricostruzione i due rapinatori sarebbero entrati in azione nel momento in cui la vittima sarebbe uscita dalla propria auto.

Uno dei due — stando a una prima ricostruzione — in pochissimi secondi è riuscito a impossessarsi di un Philippe Patek del valore di circa 150 mila euro, sfilandolo dal polso dell’imprenditore. A quel punto — sempre in pochi secondi — il rapinatore è rientrato nell’auto, dove lo aspettava col motore acceso il complice. A quel punto la fuga.

A dare l’allarme sarebbe stato lo stesso Panconesi, uno degli imprenditori di moda più importanti al mondo: è fondatore e presidente del sito di e-commerce che sostiene con la sua attività di charity l’Unicef. La vittima, che non avrebbe riportato lesioni, è stata poi sentita dagli investigatori della squadra mobile che adesso sta facendo tutti gli accertamenti del caso.

La polizia non sta esaminando solamente le immagini delle ultime 24 ore ma sta andando indietro nei giorni proprio per capire se l’imprenditore fosse seguito oppure no. Quello che è certo — lo dimostra la rapidità di esecuzione del colpo messo a segno ieri mattina — è la professionalità dei due rapinatori. Gente del mestiere che sembra non aver lasciato nulla di intentato.