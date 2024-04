9 apr 2024 08:54

SIAMO CAMPIONI DEL MONDO! DI CALCIO? NO, DI SESSO! – A TRIONFARE ALLA PRIMA EDIZIONE DEL CAMPIONATO MONDIALE DI SESSO SONO DUE ITALIANI: IL 46ENNE TORINESE ENRICO D'AVASCIO, PORNOATTORE NOTO COME "CAPITANO ERIC", ASSIEME ALLA SUA COMPAGNA DI AVVENTURE EROTICHE, MARIAGIOVANNA FERRANTE, IN ARTE "MARY RIDER" - I DUE, SPOSATI DA 20 ANNI, HANNO TRIONFATO IN UNA GARA DURANTA 24 GIORNI IN CUI I PARTECIPANTI SI SFIDAVANO A COLPI (E COLPETTI) DI GIOCHI DI SEDUZIONE, MASSAGGI E...