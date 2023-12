SIAMO ALLE COLICHE FINALI: IN SICILIA FRATELLI D’ITALIA È RIUSCITO A FARSI RAGGIRARE DALLA FINTA CUGINA DI PAOLO BORSELLINO – GIUSEPPA, 80 ANNI, HA MILLANTATO DI ESSERE PARENTE DI PRIMO GRADO DEL GIUDICE UCCISO DALLA MAFIA E DAMIANO DE SIMONE, CANDIDATO CON LA LISTA DI FDI AL CONSIGLIO COMUNALE DI SIRACUSA, SE L'È PORTATA IN TOUR COME SANTINO DELL’ANTIMAFIA – PECCATO CHE LA SIGNORA NON AVESSE ALCUN GRADO DI PARENTELA CON IL MAGISTRATO: A SMASCHERARLA È STATO UN…

Estratto dell'articolo di Ottavio Cappellani per www.mowmag.com

damiano de simone e giuseppa borsellino

Falsa cugina di Paolo Borsellino – il magistrato ucciso dalla mafia – accolta e celebrata dalle istituzioni come rappresentante dell’antimafia e della legalità, smascherata grazie a un concorso di poesia amatoriale organizzato dal figlio, poeta ma anche attore. Che meraviglia! Entriamo nei dettagli di questa stupefacente storia sicula […]

Lei si chiama Giuseppa Borsellino, ha 80 anni, per molti – adesso indignati, molto indignati – è una truffatrice. Per me è un genio situazionista che ha smascherato d’emblée la retorica di “atte e cuttura e llegalità” che in Sicilia, come si dice, trovi “sbrizziata mura mura” (ovunque). La delirante e deliziosa notizia è del serio e seguito sito di informazione sicula meridionews.it, che ha raccolto la testimonianza del fratello di Paolo Borsellino, che ha dichiarato: “Quello che io mi chiedo adesso è come sia stato possibile che nessuno abbia verificato, mentre la signora andava in giro a millantare di essere nostra cugina e a ricevere e distribuire riconoscimenti di legalità”.

giuseppa borsellino rosario dell arte

La storia inizia tre anni fa, quando Giuseppa Borsellino confida al suo vicino di casa, Rosario Dell’Arte, chimico ed ex consigliere circoscrizionale di Grottasanta (io sto impazzendo dalla gioia del delirio n.d.a.), di essere prima cugina di Paolo Borsellino: suo padre – svela commossa questo “segreto che si teneva dentro” (come titolò un quotidiano locale) – era il fratello di Paolo Borsellino. E cosa fa Rosario Dell’Arte? Ma un post! Dove scrive. “È bello morire per ciò che (sic!) si crede, chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola - P. Borsellino.

giuseppa borsellino

Conservo con cura questa foto, in cui la signora Borsellino, cugina di primo grado di Paolo Borsellino, mi consegna un riconoscimento per il contributo di legalità e collettività”. […] Da questa foto e dal trafiletto sul quotidiano locale (dai lo dico, è La Sicilia, anche se ci tengo una rubrica da decenni, scusate ragazzi, ma mi avete fatto troppo ridere con quel “segreto custodito e svelato”) parte la carriera di Giuseppa.

Un candidato con la lista di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Siracusa (poi eletto), Damiano De Simone, se la porta in giro in campagna elettorale come icona dell’antimafia e la nomina rappresentante della legalità della consulta civica della città aretusea. Il figlio di Giuseppa, Marco Veneziano, che dopo l’exploit della madre passa da “poeta e attore” a “poeta e attore teatrale conosciuto a livello internazionale” organizza a Noto, patria del matrimonio dei Ferragnez (ma quale minch*a e minch*a di barocco), una “Convention sulla legalità”, con poesie e musiche (non ci facciamo mancare niente) dedicate al magistrato, alla quale, udite udite, partecipano: il sindaco Corrado Figura, il vicesindaco Salvo Veneziano, il vicequestore e – fai vedere che abbondiamo – un rappresentante della Direzione Investigativa Antimafia.

giorgia meloni alla fiaccolata per borsellino del 2019

Una settimana dopo, i vertici del comune di Siracusa, sindaco Francesco Italia, vicesindaco Edy Bandiera, il consigliere Damiano De Simone (che intanto ha iniziato a chiamare Giuseppa “zia”, diventando anche lui parente di Paolo Borsellino – questa dei parenti è una fissa di FdI), partono e vanno a renderle omaggio fino a casa, tramutata, nel frattempo, in un altarino al magistrato ucciso: foto, articoli di giornale, attestati, premi di poesia “intennazzionali” e, probabilmente, lumini.

paolo borsellino strage via d amelio

A smascherarla un concorso di poesia, dal titolo “Scopri gli eroi della tua città”, coordinato dalla figlia di Giuseppa, il Marco Veneziano “intennazzionale”, da tenersi in una scuola siracusana intestata a una vittima di mafia, Salvatore Raiti. Purtroppamente, in questa cornucopia di arte e legalità, si sono dimenticati di non invitare la sorella di Salvatore Raiti, Giovanna, che conosce bene la famiglia Borsellino e che di questa Giuseppa non aveva mai sentito parlare. Si sono fatti prendere la mano dall’antimafia e dalla legalità.

borsellino via d'amelio giorgia meloni con un ritratto di paolo borsellino a palermo giovanni falcone paolo borsellino SALVATORE BORSELLINO matteo piantedosi e giorgia meloni alla tomba di paolo borsellino a palermo pietro giammanco paolo borsellino giovanni falcone paolo borsellino giuseppa borsellino rosario dell arte 1