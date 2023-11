7 nov 2023 15:16

SIAMO ALLE COMICHE FINALI: ADESSO I MILITANTI DEL POLITICALLY CORRECT SE LA PRENDONO CON…L'ASTRONOMIA! - LA STRAMPALATISSIMA SPARATA DELLA MINISTRA PER L'UGUAGLIANZA RAZZIALE BRASILIANA, ANIELLE FRANCO: "'BUCO NERO' È UN'ESPRESSIONE RAZZISTA" - LA MINISTRA È PARTITA IN UNA CROCIATA CONTRO ALCUNI TERMINI DA LEI GIUDICATA "RAZZISTI", COME "DENIGRARE" - PECCATO CHE, COME LE HANNO FATTO NOTARE ALCUNI LINGUISTI, IL TERMNE DERIVEREBBE DA…