SIAMO ALLA FOLLIA – UN LAVORATORE DI UN MAGAZZINO DI COOP ALLEANZA 3.0 DI FORLÌ, CHE AVEVA IL COMPITO DI RIORDINARE IL CIBO, È STATO LICENZIATO PERCHÉ TROVATO CON UNA ZEPPOLA IN MANO - L’UOMO È STATO MANDATO A CASA PER UNA PRESUNTA APPROPRIAZIONE INDEBITA E LA SUA STORIA HA SCATENATO LA RABBIA DEI COLLEGHI E DEI SINDACATI CHE HANNO INDETTO UNO SCIOPERO...

zeppola 4

(ANSA) - Sciopero a Forlì per i lavoratori del magazzino di Coop Alleanza 3.0 gestito da Afv Logistica. A incrociare le braccia sono stati circa 120 tra dipendenti e interinali, che hanno anche tenuto un presidio stamattina dalle 10.30 alle 11.30

A scatenare la protesta, il licenziamento di un lavoratore trovato con un dolce, una zeppola in mano, "prelevata - affermano Mirela Koroveshi della Filcams Cgil e Matteo Fabbri della Fisascat Cisl - da una scatola già aperta che era situata nel bancale dei resi, zona che il lavoratore aveva il compito di riordinare. La zeppola è stata immediatamente rimessa a posto".

zeppola 5

I sindacati, che parlano di "licenziamento illegittimo", attaccano: "In un magazzino dove si movimentano alimenti è diventato reato avere un alimento in mano per poi riporlo. Il licenziamento è stato comminato per un presunto reato di appropriazione indebita/furto, non chiaramente qualificato e/o sostenuto in assenza di prove o sussistenza di reato, ma di mere supposizioni, come di fatto denunciato nella relativa lettera di contestazione disciplinare".

zeppola 1 zeppola 2 zeppola 3