SIAMO FUORI STRADA – “TIME OUT” HA STILATO LA CLASSIFICA DELLE 33 STRADE PIU' “COOL” E VIVIBILI NEL MONDO IN QUESTO MOMENTO. E L’ITALIA NON COMPARE AFFATTO NELLA LISTA – AL PRIMO POSTO C’È WELLINGTON STREET DI MONTREAL, SEGUITA DA GERTRUDE STREET DI MELBOURNE E DALLA GREAT WESTERN ROAD DI GLASGOW. LA PRIMA VIA AMERICANA È L'HAYES STREET DI SAN FRANCISCO

Noemi Penna per www.lastampa.it

wellington street a montreal

I microcosmi culturalmente più vivaci e dinamici. Quelli che piacciono di più non tanto ai turisti quanto alle persone che ci vivono. Time Out ha incoronato le 33 strade più cool del mondo. E anche se l'Italia non è in classifica, l'occasione è ghiotta per scovare qualche insolito posto in cui andare e respirare a pieni polmoni lo spirito della città che si sta visitando.

«Le strade sono il luogo in cui la maggior parte di noi trascorre la propria vita: uscire, mangiare, bere, lavorare e, occasionalmente, fare passi di danza imbarazzanti. Se i parchi sono i polmoni della città, le strade ne sono le vene, che trasportano gli abitanti in giro ogni giorno come piccoli globuli stressati ma felici.

wellington street a montreal 3

La vita di strada è ciò che rende vivi i luoghi in cui viviamo. Perché ti stiamo dicendo questo? Perché ogni anno interroghiamo migliaia di cittadini di tutto il mondo per il nostro sondaggio Time Out Index. E quest'anno abbiamo posto a più di 20.000 persone la domanda: qual è la strada più bella della tua città?», spiegano i promotori.

«Volevamo conoscere i luoghi che amano la gente del posto: i pezzi più belli dei quartieri più belli del mondo. Una volta che abbiamo ottenuto la nostra lista delle strade più vivaci di ogni città che abbiamo esaminato, l'abbiamo portata agli esperti. I nostri redattori e collaboratori locali, che conoscono la città come nessun altro, hanno ristretto la selezione». Pronti per fare una passeggiata?

wellington street a montreal 2

La strada più bella del mondo di quest'anno è Wellington Street di Montreal, in Canada, seguita da Gertrude Street di Melbourne e dalla Great Western Road di Glasgow. La strada degli Stati Uniti con il punteggio più alto è Hayes Street di San Francisco.

«Quando una strada ospita i migliori bar e nuovi ristoranti della città, non c'è dubbio sul suo alto fattore cool, soprattutto quando la città in questione è una delle capitali gastronomiche del mondo», hanno scritto a proposito della via di Montréal, viva da mattina e sera, essendo anche una delle strade che portano alla spiaggia di Verdun, una distesa di sabbia nascosta a pochi passi dalla metropolitana De l'Église.

great western road a glasgow

Una volta Gertrude Street era solo una trafficata arteria di Melbourne per poi diventare oggi una rinomata strada di locali dal ritmo insolitamente lento e tranquillo, circondata dalle insolite facciate dichiarate Patrimonio dell'umanità. Quando il sole tramonta sul viale alberato di Great Western Road, sembra che tutto sia possibile.

La storica strada di accesso a Glasgow taglia una linea retta di quasi 30 chilometri che vanno dal confine dei Trossachs al centro città. Ma è nella parte più in alto, tra St George's Cross e i Giardini Botanici che accadono tutte le cose belle».

great western road di glasgow 2

Non c'è nessun altro posto a Taipei come Yongkang Street, una tranquilla stradina del quartiere di Dongmen - quarta in classifica - dove le grandi catene hanno lasciato il posto a ristorantini e botteghe artigianali. Karangahape Road, nota agli abitanti di Auckland semplicemente come "K Road", è il cuore bohémien della città, e si è meritata il sesto posto. Nona Oranienstrasse, una delle strade più famose di Berlino, per cui la gente del posto ha combattuto duramente per proteggere nel corso degli ultimi anni.

LA CLASSIFICA COMPLETA

1. Rue Wellington, Montréal

2. Gertrude Street, Melboure

3. Great Western Road, Glasgow

4. Via Yongkang, Taipei

5. Vaernedamsvej, Copenaghen

6. Karangahape Road, Auckland

7. Via Tai Ping Shan, Hong Kong

8. Yaowarat Road, Bangkok

9. Oranienstraße, Berlino

10. Hayes Street, San Francisco

great western road di glasgow 3

11. Avenida Amsterdam, Città del Messico

12. Kolokotroni, Atene

13. Virgil Avenue, Los Angeles

14. Ossington Avenue, Toronto

15. Via Provenza, Medellín

16. Calle Ocho, Miami

17. Deptford High Street, Londra

18. Praca das Flores, Lisbona

19. Oxford Street, Accra

20. Wentworth Avenue, Chicago

21. Cutting Room Square, Manchester

gertrude street a melbourne

22. Capel Street, Dublino

23. Jumeirah Beach Road, Dubai

24. Enmore Road, Sydney

25. Kagurazaka, Tokyo

26. Kloof Street, Città del Capo

27. Suleyman Seba Caddesi, Istanbul

28. Calle Echegaray, Madrid

29. MacDougal Street, New York

30. Carrer del Conte Borrell, Barcellona

31. Newbury Street, Boston

32. Colaba Causeway, Mumbai

hayes street san francisco 2

gertrude street a melbourne 3 hayes street san francisco hayes street san francisco 4 gertrude street di melbourne 2

33. Everton Road, Singapore