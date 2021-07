IL TITOLO DI DAGOSPIA SU AGATA ISABELLA CENTASSO

Che delizia osservare i moralisti dei social alzare il ditino per biasimare Dagospia e, nello stesso tempo, riversare bile e offese da far vomitare una capra.

L'imperdibile spettacolo è andato in scena sulla bacheca twitter della misconosciuta Agata Centasso, giocatrice del Venezia che milita nella serie C di calcio femminile.

Ieri le abbiamo dedicato un'apertura per elogiarne la bellezza con il titolo "Una figa di mediano", esaltando i suoi "palloni d'oro in bella vista" (ovvero il suo prominente décolleté messo generosamente in mostra dalla signorina sia su Instagram che su Twitter). Fin qui, una scoreggia nello spazio. Cioè il nulla.

Dopo aver visto l'articolo, Agata Centasso è intervenuta sull'account twitter di Dagospia: "Vi ringrazio ma perdonatemi una piccola riflessione. Il passaggio [.. con i suoi "palloni d'oro" in bella vista] è piuttosto infelice e di pessimo gusto".

IL TWEET DEL VENEZIA CALCIO CONTRO DAGOSPIA

Un commento critico ma garbato (persino con un ringraziamento iniziale). Poteva finire lì, con uno zero a zero.

E invece interviene a gamba tesa il Venezia Calcio che, dal suo account twitter, ci intima di modificare immediatamente il titolo dell'articolo: "È una scelta editoriale becera che denota una grave mancanza di rispetto nei confronti della nostra atleta e, naturalmente, della figura femminile".

IL COMMENTO DI AGATA ISABELLA CENTASSO A DAGOSPIA

A quel punto il vespaio degli eticamente corretti era stato scosso.

Lo sciame di social-inquisitori, quelli che fiutano ogni polemicuccia per sversare il fiele in giacenza, ha tuonato contro di noi: "Subumani", "Infami", "Sciacalli", "Ritardati e falliti". Una smitragliata di offese pe' du' tette.

Ci sta, è il gioco dei social. Non saremo certo noi a lagnarci, a frignare di essere colpiti dalla shitstorm (vero, purtroppo), a minacciare querele (ci sarebbero anche i margini) o a travestirci da vittime (il vestito ci andrebbe stretto).

Conosciamo i meccanismi e ne siamo parte. Vogliamo solo segnalare al Venezia Calcio e ad Agata Centasso che aver dato la stura alla torma di insettini social e al loro odio contro di noi è molto, ma molto peggio del nostro titolo. Non c'è proporzione tra "Una figa di mediano", l'esaltazione di due tettone, con la fogna di commenti su di noi. Anche meno.

Soprattutto perché, davanti al turpiloquio di questa manica di sfigatelli, il Venezia e la Centasso tacciono: non hanno preso le distanze né cancellato i commenti. Hanno lasciato montare la marea di liquame, indifferenti al lezzo che emanava.

Dimostrando che le tanto esaltate battaglie sul "rispetto" valgono due spicci di ipocrisia e chi se ne riempie la bocca ha la coerenza di un moscerino della frutta.

Chi vede patriarcato, sessismo, maschilismo, machismo e stronzismo in ogni ruttino ha seri problemi di diottrie. E ha bisogno di uno bravo. Ma di questo, a noi, poco importa. Vogliamo solo marcare la distanza: siamo fuori di testa ma diversi da voi.

Tweet sulla bacheca di Agata Centasso contro Dagospia

Outsider

Non ha sporcato lei. Si son solo dimostrati i soliti morti di fame.

Outsider

Fortunatamente siamo anche in grado di distinguere chi fa satira da uno scarabeo stercorario.

Diego Tomasoni

CHE SCHIFO, INDECENTE! Una donna non può postare una foto in costume che é subito oggetto di ste stronzate. RISPETTO parola sconosciuta per questi cani

@AgataCentasso

Simone83

Ciao Diego, totalmente d’accordo con te Ok anche se più che cani avrei messo infami!!!

J Devil

Piena solidarietà alla vostra tesserata e a tutte le donne vittime di subumani come il redattore di tale abominio. Da uomo, tutto ciò mi schifa parecchio.

Fino alla fine

La vergogna è che ci dovrebbero arrivare da soli. Essendo recidivi, vien da pensare che lo facciano sperando che si parli di loro. Sciacalli

MarcoDegi

Si fanno notare solo così. Ritardati e falliti

Gabriele Viola

Infami oltretutto

daus ??? #CeferinOut

non è che loro mancano di rispetto ad Agata e alla figura femminile, loro mancano rispetto al genere umano, anche perché non ne fanno assolutamente parte.

GiòBandiera della Colombia

E pensare che in questa pseudo-redazione c'è qualcuno che ha il tesserino da giornalista. Non mi indigno per per il titolo ma per quel modo di fare subdolo e misero che non sposta di un millimetro la loro credibilità. Se non è per voi, fate altro...

Fede Capellaro

Ci vorrebbe un bell’ergastolo per @_dagospia_

Gaddhura

Denunciate questi pezzenti!!! Non si può soprassedere a queste volgarità! #dagoschifo

Antonio Tricarico

Dagospia deve solo chiudere i battenti e morire di fame...

Who is Dark

Dagospia non perde occasione per dimostrarsi la cloaca che è.

Jovinco

Come al solito non perdono occasione per mettere in mostra il loro viscidume su qualsiasi argomento trattato.

Kelevra

Trogloditi repressi

