SIAMO AL PUNTO DI NON RITORNO: L’INVIO DI CACCIA ALL’UCRAINA – GLI STATI UNITI HANNO FATTO SAPERE CHE NON BLOCCHERANNO UN’EVENTUALE FORNITURA DI JET F-16 A KIEV, DA PARTE DEGLI ALLEATI EUROPEI – OLANDESI E INGLESI SONO GIÀ PRONTI, MENTRE I POLACCHI NICCHIANO: NON PER PAURA DELL’ESCALATION (ANZI), MA PERCHÉ VORREBBERO MANDARE I VECCHI ROTTAMI SOVIETICI MIG-29 E FARSI DARE DAGLI AMERICANI QUALCHE GIOIELLINO NUOVO DI ZECCA…

JET F16

1. USA, NON IMPEDIREMO AD ALLEATI DI INVIARE JET A KIEV

(ANSA) - Gli Stati Uniti hanno fatto sapere agli alleati europei che non bloccheranno l'invio di jet F16 all'Ucraina. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione Biden in Giappone.

L'amministrazione Biden ha segnalato agli alleati europei nelle ultime settimane che gli Stati Uniti non bloccheranno l'export di aerei da combattimento F-16 in Ucraina, hanno riferito funzionari alla Cnn sottolineando di non aver ricevuto alcuna richiesta formale per l'invio dei jet.

VOLODYMYR ZELENSKY E JOE BIDEN A KIEV

Tra i paesi europei che possiedono gli F16 Made in Usa, i Paesi Bassi hanno già manifestato la volontà di esportarli a Kiev. Le fonti hanno ribadito che Washington resta riluttante ad inviare i propri F16 all'Ucraina.

2. AL G7 SBARCA IL SUMMIT SULLA PACE DI KIEV ALTRO ATTENTATO IN CRIMEA: DERAGLIA TRENO

Estratto dell’articolo di Giovanni Maria Del Re per “Avvenire”

Il summit del G7 che oggi si apre a Hiroshima, in Giappone, per chiudersi domenica, discuterà di un possibile vertice internazionale di pace sull’Ucraina. Ad annunciarlo un alto funzionario Ue, ieri alla vigilia dell’incontro dei 7 Grandi. A chiedere un vertice di pace è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

volodymir zelensky e rishi sunak 5

[…] Il vertice di pace, secondo vari diplomatici, dovrebbe avvenire a inizio luglio prima del summit dei capi di Stato e di governo Nato a Vilnius dell’11-12 del mese. Come località si ipotizza la Danimarca, che però resta tutta da confermare. Fonti diplomatiche Ue spiegano che si tratta anzitutto di un modo per rafforzare la «narrazione» occidentale sul fronte della pace, dando pieno sostegno al piano in dieci punti di Zelensky.

[…] Sul tavolo anche la questione dei jet mi-litari moderni fortemente invocati da Zelensky. Gli Stati Uniti continuano ad esser contrari alla fornitura di F-16 (prodotto dall’americana Lockheed), tanto che, secondo il New York Times, ai piloti ucraini, addestrati in Europa, non è permesso neppure addestrarsi sugli F16 di vari Stati europei.

JET F16

Ieri però il Belgio ha fatto sapere di esser disponibile ad addestrare i piloti ucraini sull’uso di questi caccia, non però a fornirne a Kiev visto che tutti i jet belgi sono utilizzati per la difesa dello spazio aereo del Benelux e degli Stati baltici. L’altro grande tema è la crescente minacciosità della Cina in Asia, anzitutto per quanto riguarda Taiwan, a Hiroshima il G7 cercherà di dare un segnale di compattezza e unità nei confronti di Pechino.

Sul terreno, ieri si è registrato il deragliamento di un treno merci carico di cereali che percorreva la tratta tra Sinferopoli e Sebastopoli in Crimea, a seguito di un’esplosione, avvenuta, ha detto il presidente del Parlamento regionale della penisola, Vladimit Konstantinov, «a causa dell’intervento di persone non autorizzate», senza ulteriori dettagli. Non risultano feriti.