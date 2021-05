SIAMO (QUASI) FUORI DAL TUNNEL – DA LUNEDÌ TUTTA L’ITALIA SARÀ IN FASCIA GIALLA E DAL 1 GIUGNO QUATTRO REGIONI DIVENTANO BIANCHE – LA CURVA DECRESCE E FANNO BEN SPERARE SOPRATTUTTO I DATI DEGLI OSPEDALI: NESSUNA REGIONE HA POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID SUPERIORI AL 19% - I RICOVERATI CON SINTOMI IERI SONO SCESI SOTTO I 10 MILA PER LA PRIMA VOLTA DAL 22 OTTOBRE

terapie intensive

Mariolina Iossa per il “Corriere della Sera”

Tutta l' Italia in giallo da lunedì, anche la Valle d' Aosta che era l' unica regione rimasta in arancione. E dal primo giugno saranno tre le regioni a passare al bianco, il colore della libertà. Sono Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

coronavirus ospedale civico di palermo 8

Con i dati del bollettino di ieri e del monitoraggio settimanale della Cabina di regia, poi, se la tendenza al progressivo miglioramento verrà confermata, da metà giugno mezza nazione potrebbe essere bianca.

La curva decresce, i numeri inviati dalle Regioni per le analisi dei tecnici del Cts sono molto buoni. «Sette regioni sono al di sotto della soglia di 50 casi per 100 mila abitanti - spiega il presidente dell' Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro -. È la soglia per poter riprendere il tracciamento. La curva continua a decrescere - prosegue il portavoce del Cts -, possiamo finalmente dire che l' Italia è a rischio basso, l' Rt è sotto 1 ovunque, 0,78 questa settimana rispetto allo 0,86 della settimana scorsa».

ROBERTO SPERANZA MARIO DRAGHI

Molto importante il dato dei ricoveri e delle terapie intensive: siamo al 19% dal 29% di 7 giorni fa per le rianimazioni e nessuna regione ha posti letto occupati nei reparti Covid superiori al 19%. Siamo ben lontani dal 30 e 40 per cento, le soglie di rischio rispettivamente per le intensive e per i reparti ordinari.

Il bollettino di ieri contava 5.218 nuovi contagi, in calo rispetto ai 5.741 di giovedì, con 18 mila tamponi in più, in totale 269 mila tra molecolari e antigenici. Si sono registrati ancora 218 decessi, un numero più alto rispetto al giorno precedente quando le vittime sono state 164, ma questo rialzo è dovuto alla regione Campania che ha comunicato un numero pregresso di deceduti che fa riferimento alle settimane passate oltre ai morti di ieri.

coronavirus il reparto di terapia intensiva del sant'orsola di bologna 2

Il tasso di positività scende all' 1,93% dal 2,3% di giovedì.

Prima regione per contagi la Lombardia con 847 casi, poi la Campania 705 e la Sicilia 493. Gli attualmente contagiati in totale in Italia sono 291.788 (-7.698), e finalmente sotto i 10 mila i ricoverati con sintomi (9.925) per la prima volta dal 22 ottobre, ben 458 in meno in un giorno. In terapia intensiva ci sono meno di 1.500 pazienti, 1.469 per la precisione. Restano in isolamento domiciliare 280 mila pazienti (-7.000) mentre sono stati 12.695 i dimessi e guariti ieri.

coronavirus terapia intensiva 2

«Con un tasso di incidenza finalmente al di sotto dei 100 casi ogni 100 mila abitanti - dice il direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza - procediamo spediti verso i 50 casi, soglia che consente la tracciabilità come la scorsa estate ma molto più in sicurezza quest' anno perché ci sono i tantissimi immunizzati».

La normalità si avvicina, l' ha confermato anche il premier Mario Draghi E mentre il ministro della Salute Roberto Speranza si appresta a firmare le nuove riaperture, ci aspettano il coprifuoco alle 24 il 7 giugno, abolito del tutto dal 21 giugno, la riapertura delle palestre il primo del mese prossimo e l' avvio della stagione estiva col rilancio del turismo.

coronavirus ospedale di varese 4