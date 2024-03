SIAMO SEMPRE SULL’ORLO DI UNA CRISI NUCLEARE – IL GENERALE AMERICANO DAVID PETRAEUS, EX CAPO DELLA CIA E DELL’ESERCITO USA IN IRAQ E AFGHANISTAN: “L’USO DI ARMI NUCLEARI È STATO A LUNGO ESAMINATO E SONO STATE SVILUPPATE POSSIBILI OPZIONI PER LA RISPOSTA. LA RUSSIA È STATA AVVERTITA” - VIKTOR MEDVEDCHUK, OLIGARCA UCRAINO FILO-PUTIN: “UN ATTACCO NUCLEARE È MOLTO PROBABILE”

PETRAEUS: MOSCA AVVERTITA SULLE CONSEGUENZE DELL'ATOMICA

(ANSA) - "Non posso parlare ovviamente a nome dell'amministrazione americana, ma coloro che sono al governo hanno dichiarato pubblicamente che l'uso di armi nucleari è stato a lungo esaminato e che sono state sviluppate possibili opzioni per la risposta.

Accanto a questo, sono stati sfatti sforzi per avvertire la Russia sulle possibili conseguenze dell'uso di armi nucleari e questi avvertimenti sono stati fatti arrivare anche da altri".

Lo ha detto il generale americano David Petraeus, in passato alla guida delle forze alleate in Iraq e Afghanistan e della Cia, intervistato dal Corriere della sera. "Su quest'ultimo punto, faccio notare che il presidente cinese Xi e il premier indiano Modi hanno pubblicamente ammonito Putin contro l'uso di armi nucleari, dopo passate minacce russe", annota Petraeus che commenta anche le possibilità di un negoziato dietro le quinte tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Joe Biden: "I leader americani hanno sempre detto che non farebbero niente sull'Ucraina senza l'Ucraina. È quindi altamente improbabile che ci siano negoziati dietro le quinte. Non sembra che Putin sia incline a trattare e le dinamiche anche a Kiev e in Ucraina rendono i negoziati improbabili".

UN AMICO DI PUTIN PREVEDE UN ATTACCO NUCLEARE "MOLTO PROBABILMENTE" IN ARRIVE

Mentre la guerra tra Russia e Ucraina va avanti, arriva la previsione di Viktor Medvedchuk, amico del Presidente russo Vladimir Putin: un attacco nucleare è "molto probabilmente" in arrivo.

[…] Venerdì, secondo l'agenzia di stampa russa Tass, il politico ucraino filo-russo, esiliato in Russia nel 2022 in cambio di prigionieri di guerra ucraini, ha detto che "molto probabilmente" arriverà un attacco nucleare poiché l'Occidente continua ad "affermare il suo diritto al dominio globale".

"Se l'Occidente collettivo continua ad affermare il suo diritto al dominio globale, il capitale umano dell'Ucraina non sarà comunque sufficiente... Se continuiamo la politica di guerra ad oltranza, prima o poi sarà necessario introdurre truppe straniere. E molto probabilmente ci troveremo di fronte a un attacco nucleare", ha dichiarato.

Tuttavia, Medvedchuk non esclude che i Paesi extraeuropei possano essere coinvolti se il conflitto si espande. "È chiaro che il mondo arabo è stato coinvolto nella guerra, e in seguito anche la Cina e l'India saranno coinvolte, poiché non hanno problemi con i soldati".

Questo avviene mentre i leader occidentali, tra cui il presidente Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il segretario generale dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) Jens Stoltenberg, hanno costantemente avvertito che un confronto diretto Russia-NATO è impensabile, data la posta in gioco nucleare.

"L'Occidente ha sbagliato i calcoli e si è scontrato con la posizione ferma e la determinazione del nostro popolo multinazionale", ha detto Putin ai funzionari governativi, ai membri del parlamento e alle principali figure della società civile durante il suo discorso annuale.

Nel frattempo, i leader della NATO - soprattutto nella lunga frontiera dell'alleanza con la Russia - avvertono sempre più che il conflitto diretto con Mosca è un pericolo realistico, suggerendo che l'Occidente ha tra i tre e i dieci anni per prepararsi alla guerra. Tuttavia, Putin ha definito tali avvertimenti come "sciocchezze".

"Allo stesso tempo, loro stessi stanno scegliendo gli obiettivi per colpire il nostro territorio", ha detto il leader russo riferendosi alla rivelazione di Scholz secondo cui il personale britannico e francese sta aiutando l'Ucraina a colpire le posizioni russe con i missili da crociera Storm Shadow/SCALP.

