SIAMO SICURI CHE LA DESERTIFICAZIONE DELLE METROPOLI SIA COLPA DELLO SMART WORKING? A SAN FRANCISCO, NEW YORK E LONDRA FRIGNANO PERCHÉ, DOPO IL COVID, LE CITTÀ SI SONO SVUOTATE, I LAVORATORI PREFERISCONO LAVORARE DA REMOTO, BAR, NEGOZI E RISTORANTI CHIUDONO – LA VERITÀ È CHE LA PANDEMIA HA SCOPERCHIATO IL VASO DI PANDORA: QUESTE CITTÀ SONO INVIVIBILI, I PREZZI SONO ALTISSIMI E I LOCALI CHIUDONO, NON SOLO PER MANCANZA DI CLIENTI, MA PERCHÉ NON TROVANO PERSONALE CHE SIA PIÙ DISPOSTO A CAMPARE CON STIPENDI DA FAME...

L'intelligenza artificiale e il lavoro da casa sembrano bellissime cose, ma a San Francisco, New York e Londra cominciano a vederla in un altro modo.

I quartieri che una volta ospitavano uffici e sedi di aziende importanti erano pieni di vita, di bar, ristoranti e negozi frequentati da chi ogni mattina andava al lavoro, usciva per la pausa pranzo e ritornava a casa la sera facendo prima qualche acquisto.

Ora quasi tutti lavorano da casa, i negozi chiudono, i bar sono frequentati da pochissimi clienti, i ristoranti vuoti non ce la fanno più ad andare avanti.

A San Francisco le strade che erano affollate da esponenti della upperclass con il portafogli gonfio di carte di credito sono piene di senzatetto e di tossicodipendenti. […]

L'area era un tempo sede di giganti come Airbnb, Uber, Twitter eYelp, ma ora sembra una città fantasma. La stessa cosa sta accadendo intorno a Wall Street a New York e nella City di Londra, e i sociologi e gli economisti avvertono che questo scenario potrebbe ripetersi in altre città a causa del circolo vizioso che si sta innestando: le nostre metropoli potrebbero non essere più adatte ai nuovi modelli di lavoro che la tecnologia digitale sta imponendo

A San Francisco tre fattori hanno dato inizio al decadimento: l'arrivo di aziende tecnologiche che ha spinto nelle zone periferiche i vecchi abitanti a causa dell'aumento del costo di alloggi, uffici e servizi; le politiche delle amministrazioni "progressiste", che hanno chiuso un occhio su criminalità, droga e senzatetto; la tendenza delle aziende a far lavorare i dipendenti da casa per ridurre i costi, unita alla resistenza che ora fanno i lavoratori a tornare indietro.

QUARTIERI SPENTI Il circolo vizioso innestato da questi fattori porta al collasso l'economia di interi quartieri, riducendo gli introiti, il valore delle case e dei negozi, e la quantità di tasse che vengono pagate all'amministrazione comunale, che quindi avrà meno risorse per intervenire.

[…] Ristoranti e caffè chiudono non solo perché non hanno più clienti, ma anche in quanto non riescono a trovare personale in una città dove il costo della vita è molto più alto dei salari che vengono pagati. Poiché non ci sono soldi per assumere tutti i poliziotti che servirebbero, molti reati sono stati declassati: il furto di merci per un valore inferiore ai 950 dollari non è più ad esempio un crimine grave.

Elon Musk, che ha contribuito allo sfascio licenziando migliaia di dipendenti da Twitter, ha detto che a San Francisco «Downtown sembra una città di zombie», nella quale è diventato molto pericoloso uscire. […] Se con lo sviluppo della tecnologia cambierà il modo di lavorare dovremo ripensare anche le nostre città, che sono cresciute in un mondo diverso.

