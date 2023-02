SIAMO SICURI CHE PUTIN ABBIA LE RISORSE PER UNA NUOVA GRANDE OFFENSIVA ALL’UCRAINA? - PER I SERVIZI SEGRETI UCRAINI E BRITANNICI, I RUSSI HANNO LE POLVERI BAGNATE: SEMPRE MENO ARMI E RIFORNIMENTI - NELL'ULTIMA SETTIMANA C’E’ STATA UNA MEDIA DI 824 VITTIME AL GIORNO TRA I SOLDATI DI PUTIN, OLTRE QUATTRO VOLTE IL TASSO DI DECESSI NEL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022: UNA CARNEFICINA DOVUTA AI SISTEMI ADOTTATI DAI VERTICI MILITARI (SIA QUELLI UFFICIALI CHE RISPONDONO AL MINISTRO DELLA DIFESA, SIA QUELLI IRREGOLARI DELLA BRIGATA WAGNER)

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “il Messaggero”

L'offensiva c'è, ma non si vede. I russi attaccano a est, nel Donbass che Putin ha ordinato di conquistare tutto entro marzo, ma non sfondano. […] i russi continuano a morire in numeri che sono sempre più imponenti. Coincidono le analisi dei servizi segreti ucraini e occidentali. Quello britannico considera «probabilmente accurati» i calcoli dei colleghi di Kiev del Gru, per i quali gli attacchi delle due settimane trascorse sono costate a Mosca «il più alto numero di vittime dall'invasione».

Per il ministero della Difesa del Regno Unito, «nell'ultima settimana una media di 824 vittime al giorno, oltre quattro volte il tasso riportato nel periodo giugno-luglio 2022», nei primi due mesi di conflitto. Una carneficina, dovuta ai sistemi adottati dai vertici militari, sia quelli ufficiali che rispondono al ministro della Difesa, Shoigu, sia quelli irregolari, che fanno capo all'organizzazione di mercenari dello "chef di Putin", Prigozhin. L'aumento delle perdite russe è probabilmente dovuto […] «alla mancanza di personale addestrato, coordinamento e risorse su tutto il fronte[…]».

Due ex combattenti di Wagner hanno raccontato alla CNN quello che succedeva sul campo. Per esempio, nell'assalto al villaggio di Bilohorivka. Uno scenario «da prima guerra mondiale», con ondate ininterrotte. E tanti caduti. […]

[…] Un dirigente Gru […] afferma che «La Russia non ha le risorse necessarie per lanciare operazioni offensive su larga scala il 24 febbraio, a un anno dall'invasione». Quello che gli invasori starebbero facendo adesso, è mandare pattuglie di incursori per individuare i punti deboli delle difese ucraine […] E diventa virale il video di una colonna di forze meccanizzate russe distrutta dagli ucraini nell'area di Vuhledar. […]

