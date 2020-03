SIAMO SICURI CHE QUELLA CINESE SIA SOLO "SOLIDARIETÀ"? – L’AMBASCIATORE LI JUNHUA: “ABBIAMO MOLTO A CUORE LE PREOCCUPAZIONI DEL GOVERNO E DEI CITTADINI ITALIANI” – OGGI SONO ARRIVATE 1,5 MILIONI DI MASCHERINE DELLA TRANCHE DA 100 MILIONI ORDINATE DA DI MAIO. MA INTANTO SILENZIO SUL FATTO CHE LA PROPAGANDA DI PECHINO DICA CHE IL VIRUS È COLPA NOSTRA...

1 – GLI AMICI SI RICONOSCONO NEL MOMENTO DEL BISOGNO – MENTRE CONTE E DI MAIO SI SPERTICANO IN LODI DEI CINESI CHE CI VENDONO MATERIALE SANITARIO, I QUOTIDIANI UFFICIALI DEL PARTITO COMUNISTA SPOSANO LA TEORIA PER CUI IL CORONAVIRUS SAREBBE NATO IN ITALIA

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/amici-si-riconoscono-momento-bisogno-ndash-mentre-conte-230819.htm

luigi di maio xi jinping

2 – CORONAVIRUS, DI MAIO: ATTERRATO VOLO DA CINA CON 1,5 MLN MASCHERINE

(LaPresse) - "È atterrato a Malpensa il volo Neos partito ieri dalla Cina con a bordo 25 tonnellate di materiale sanitario: circa 1.5 milioni di maschere, 155 ventilatori polmonari, 205mila guanti di lattice, 1.000 kit diagnostici e altrettante tute protettive". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

3 – «IN PRIMA LINEA CON L'ITALIA PER SUPERARE L'EMERGENZA»

Lucia Pozzi per “il Messaggero”

Beppe Grillo con l ambasciatore cinese Li Junhua

Ambasciatore Li Junhua, l'Italia sta vivendo una fase estremamente critica e la Cina sta facendo molto per aiutarci concretamente, dall'invio di medici specializzati a mascherine e ventilatori. Un aereo è arrivato nei giorni scorsi a Roma, un altro a Milano. Quali altre iniziative sono in programma?

materiale sanitario donato dalla cina all'italia sequestrato dalla repubblica ceca

«Stiamo seguendo, fin dall'inizio e con grande partecipazione, le difficoltà che il popolo italiano sta vivendo di fronte all'epidemia. Come ha dichiarato il presidente Xi Jinping nel suo colloquio telefonico con il premier Giuseppe Conte, qualche giorno fa, abbiamo molto a cuore le preoccupazioni del governo e dei cittadini italiani.

conte xi jinping

Per questo motivo inviamo in Italia i team di esperti medici, e forniremo aiuti in termini di materiali sanitari e altro. Il primo team medico cinese e 31 tonnellate di materiale sanitario sono arrivati in Italia il 12 marzo. Nei giorni scorsi la squadra, che ha avuto contatti e incontri diretti con il personale sanitario italiano impegnato in prima linea a Roma, Padova e Milano, ha condiviso la prassi nella lotta all'epidemia e ha ottenuto buoni risultati.

li junhua sergio mattarella

Il 18 marzo, a Milano, è atterrato il volo con a bordo il secondo team medico cinese e 9 tonnellate di donazioni di materiali sanitari. Il team cinese si è unito al personale medico della Lombardia nella guerra contro l'epidemia e nel lavoro di prevenzione e di contenimento. Arriverà in Italia ancora un team di esperti cinesi nei prossimi giorni.

La Cina è disponibile a continuare a rafforzare la comunicazione scientifica con la controparte italiana, e ad avviare maggiori cooperazioni nel campo della ricerca e sviluppo in telemedicina, farmaceutica e vaccini. Siamo fiduciosi che l'Italia vincerà la lotta contro il virus. E siamo convinti che, con l'impegno congiunto dei nostri due Paesi, daremo un contributo alla cooperazione internazionale nella lotta all'epidemia e alla creazione della Via della Seta della Salute».

produzione di mascherine in cina 1

La necessità di forniture sanitarie, dai macchinari per la ventilazione alle apparecchiature per allestire postazioni di terapia intensiva, è un'emergenza. Come funziona il meccanismo dell'export dalla Cina verso gli altri Paesi di queste forniture specializzate?

luigi di maio xi jinping

«La Cina ha già registrato un cambiamento positivo nell'andamento dell'epidemia e, in questa fase, sta ottenendo importanti risultati. La ripresa dello sviluppo socio-economico sta accelerando, e la produzione di materiale sanitario, a partire dalle mascherine, è in aumento. La domanda per questi prodotti in Cina è ancora alta e permane lo squilibrio tra domanda e offerta: l'epidemia è spietata. Ma le persone hanno un cuore.

turisti cinesi con la mascherina a roma 6

Comprendiamo pienamente la pressione a cui sono sottoposti gli altri Paesi che stanno affrontando l'epidemia. Sosterremo, dunque, le aziende impegnate nell'export ad organizzare la fornitura di materiale sanitario all'estero e contribuiremo alla lotta al Covid-19 su scala mondiale. La Cina non attua alcuna misura di controllo o limitazione delle esportazioni di materiale sanitario e le aziende operano in base ai principi del mercato. L'esportazione dei materiali sanitari cinesi avverrà in base alle richieste del Paese di destinazione: ad esempio, le merci destinate ai Paesi dell'Unione Europea devono avere la certificazione CE».

medici cinesi a padova

Esistono aziende cinesi certificate per l'export di queste apparecchiature, quali e quante sono?

«La Cina dispone di una grande produzione di apparecchiature medicali e di molte aziende esportatrici, e la Ue è uno dei principali mercati di destinazione

di tali prodotti: molte aziende cinesi sono pronte a esportarli. Su richiesta della controparte italiana, abbiamo tempestivamente fornito informazioni su oltre 10 aziende cinesi, coadiuvando in modo attivo il matching tra queste e le aziende italiane per l'acquisto di materiali sanitari».

li junhua

Poiché non solo l'Italia è in emergenza, ma anche molti altri Paesi, il criterio che stabilisce le priorità è quello del momento di arrivo della richiesta di fornitura, quello del maggior prezzo offerto dal potenziale acquirente o altro?

«Attualmente l'epidemia sta esplodendo in molte zone del mondo e il trend è in crescita. La Cina comprende benissimo le necessità di approvvigionamento di materiale medico e sanitario per far fronte all'emergenza, sia in Italia sia in altri Paesi. Le aziende cinesi forniscono le merci in base ai principi di mercato.

li junhua sergio mattarella

Tuttavia, vista la gravità della situazione epidemiologica in Italia, e alla luce del rapporto di amicizia e di cooperazione che lega Italia e Cina, la parte cinese si sta attivando per aiutare le aziende italiane che hanno necessità di interfacciarsi con le controparti cinesi, al fine di poter distribuire le merci nel minor tempo possibile. Nessuno sa prevedere con certezza quanto durerà questa fase buia, ma la Cina, dopo mesi durissimi e con un conto economico da pagare molto pesante, si sta riprendendo ed è una speranza per tutti».

Cosa si aspetta dal futuro delle relazioni internazionali dopo la tempesta coronavirus?

luigi di maio xi jinping

«Dopo diversi mesi di faticoso impegno, l'andamento dell'epidemia in Cina sta vedendo importanti risultati. Tutto ciò è di aiuto per dare fiducia ai Paesi, Italia compresa, che stanno lavorando per prevenire e contenere i contagi. Quest'epidemia costituisce una prova davvero seria, lo è per l'Italia quanto per la Cina.

In un momento difficile come questo, i popoli dei nostri due Paesi hanno dimostrato la volontà di sostenersi a vicenda, come se fossero sulla stessa barca.

Nell'anno del Cinquantesimo anniversario delle relazioni bilaterali italo-cinesi, i due Paesi attraversano un momento di difficoltà e vanno avanti insieme: si tratta di un'altra pagina di storia che stiamo scrivendo insieme. Quest'epidemia sta mostrando a tutti che al mondo non esistono isole di salute e sicurezza, e che l'umanità è una comunità dal futuro condiviso. Le sfide globali si possono affrontare solo se tutti i Paesi lottano fianco a fianco.

medici cinesi a padova 1

Attendiamo con impazienza il momento in cui, superata questa guerra contro l'epidemia, ogni Paese aumenterà la propria consapevolezza circa l'importanza dell'unità e dello spirito di collaborazione. Sarà quello il momento in cui, insieme, promuoveremo la costruzione di una casa più sana, più tranquilla e più bella per tutti»