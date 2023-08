SIAMO ALLE SOLITE: LA CINA GIOCA ALLA GUERRA NELLO STRETTO DI TAIWAN – DA DOMANI E FINO AL 14 AGOSTO, PECHINO CONDURRÀ DELLE MANOVRE MILITARI AL LARGO DELLA COSTA DELL’ISOLA, IN CORRISPONDENZA DELLA PARTENZA DEL VICEPRESIDENTE DI TAIPEI, WILLIAM LAI, IN PARAGUAY, CON DOPPIO SCALO NEGLI USA…

Cina, da domani ciclo di manovre militari vicino a Taiwan

xi jinping con la mimetica

(ANSA) - L'Amministrazione per la sicurezza marittima dello Zhejiang ha annunciato un ciclo di esercitazioni militari cinesi al largo della costa provinciale poco a nord di Taiwan dalle 12 di domani, disponendo il bando al transito in quattro aree fino alle 16 del 14 agosto.

Le manovre avranno inizio nel giorno della partenza del vicepresidente taiwanese William Lai per la visita in Paraguay, con doppio scalo negli Usa. In risposta, il ministero della Difesa di Taipei ha assicurato che le forze armate dell'isola "monitoreranno da vicino la situazione intorno allo Stretto di Taiwan e continueranno a salvaguardare la sicurezza nazionale".

WILLIAM LAI

In aggiunta, l'Amministrazione per la sicurezza marittima di Dalian ha riferito che si terranno esercitazioni militari, dalle 16 del 13 agosto alle 16 del 20 agosto, nel tratto di mar Giallo dello Stretto di Bohai, fornendo anche le coordinate delle aree interdette alla navigazione e al volo.

La Cina ha costantemente intensificato la pressione militare su Taiwan nell'ultimo anno, inviando jet, droni, bombardieri e altri aerei più lontano e in numero maggiore per estendere la presenza intimidatoria intorno all'isola. Le navi della marina e gli aerei dell'aeronautica militare cinesi si sono avvicinati ai mari e ai cieli territoriali di Taiwan, sondando la vigilanza dell'isola e cercando di logorare i suoi aerei e le sue navi militari.

XI JINPING CINA AFGHANISTAN TAIWAN KABUL global times

Pechino, che considera l'isola una parte "inalienabile" del suo territorio da riunificare anche con la forza se necessario, ha colto i momenti di alta tensione con Taiwan per intensificare le attività militari intorno all'isola, e potrebbe mettere in scena un altro spettacolo di forza nei prossimi giorni, quando il vicepresidente di Taiwan William Lai (nonché candidato del Partito democratico progressista alle prossime presidenziali di gennaio e noto per le posizioni pro-indipendenza) transiterà due volte per gli Stati Uniti durante la visita di stato in Paraguay.

L'ipotesi degli analisti è che la reazione di Pechino potrebbe essere correlata al livello di 'ufficialità' che gli Usa daranno al suo doppio passaggio, ma utile a testare le mosse da adottare in caso di attacco all'isola, come fatto ad agosto 2022 (per la visita a Taipei dell'ex speaker della Camera Usa Nancy Pelosi) e lo scorso aprile (per l'incontro a Los Angeles tra la presidente Tsai Ing-wen e l'attuale speaker Kevin McCarthy), testando missili balistici e simulando un blocco aereo e navale. Giovedì il ministero della Difesa di Taiwan, in più aggiornamenti, ha riferito di aver rilevato nel complesso 33 aerei militari cinesi vicino all'isola nelle precedenti 24 ore, di cui 10 finiti oltre la linea mediana dello Stretto di Taiwan.

