18 feb 2023 17:40

SIAMO ALLE SOLITE: NON RIUSCENDO A SCONFIGGERE PUTIN IN GUERRA, SPERIAMO CHE CI PENSI LA MALATTIA – ANTON GERASHCHENKO, CONSIGLIERE DEL MINISTRO DEGLI INTERNI UCRAINO, CONDIVIDE L’ENNESIMO VIDEO DI “MAD VLAD” CHE NON RIESCE A CONTROLLARE GLI SPASMI DELLE SUE GAMBE E MUOVE NERVOSAMENTE I PIEDI, DURANTE L’INCONTRO DI IERI CON LUKASHENKO – GIÀ UN’ALTRA VOLTA, A MINSK, LO ZAR NON RIUSCIVA A TRATTENERE I MOVIMENTI INVOLONTARI: NON È CHE È IL DITTATORE BIELORUSSO CHE LO INFASTIDISCE? - VIDEO