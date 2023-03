28 mar 2023 19:44

SIAMO ALLE SOLITE: I TURISTI NON CONTROLLANO I PREZZI DEL MENÙ E POI ROMPONO I COGLIONI SUI SOCIAL - UNA TURISTA ITALIANA IN VACANZA A COMO HA PUBBLICATO LO SCONTRINO DI UN BAR CON VISTA LAGO, PER LAMENTARSI DI AVER PAGATO 20 EURO PER UN CAFFÈ E UNA BOTTIGLIA D’ACQUA: "SIAMO A COMO O A CAPRI?" - EPPURE GLI ESERCENTI HANNO I PREZZI ESPOSTI ALL'ESTERNO DEL LOCALE, PROPRIO PER EVITARE CHE I CLIENTI TROVINO “SORPRESE” SUL CONTO...