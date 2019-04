SIAMO SOTTO ATTACCO! – LA NASA HA DIFFUSO L’ALLARME: LA ISS È INFESTATA DA BATTERI E FUNGHI CHE VIVONO A BORDO DELLA BASE SPAZIALE CHE ORBITA INTORNO ALLA TERRA - I BATTERI NON SOLO RAPPRESENTANO UNA MINACCIA PER LA SALUTE DEGLI ASTRONAUTI, MA POSSONO ESSERE ANCHE PERICOLOSI PER LA STRUTTURA STESSA…

Simone Corbetta per "www.ilmessaggero.it"

stazione spaziale internazionale

La Nasa ha diffuso un allarme secondo cui la Stazione spaziale internazionale sarebbe sotto attacco. Un nuovo studio ha infatti rivelato che la ISS è infestata da batteri e funghi che si aggiungono ai precedenti rilevamenti di microrganismi che vivono a bordo della base spaziale che orbita intorno alla terra.

I batteri non solo rappresentano una minaccia per la salute degli astronauti, ma possono essere anche pericolosi per la stazione stessa e per la sua stabilità strutturale. La Nasa ha riferito che alcuni di questi sono in grado di corrodere il metallo sulla Terra, il che significa che possono potenzialmente attaccare la ISS.

stazione spaziale internazionale tim peake

La dottoressa Camilla Urbaniak, autrice di un rapporto sulle “comunità microbiche e micologiche” sulla base spaziale, ha dichiarato: «Alcuni dei microrganismi identificati sulla ISS sono stati anche implicati nella corrosione microbica indotta sulla terra. Tuttavia il ruolo corrosivo che svolgono all’interno della stazione internazionale è da verificare».

stazione spaziale internazionale dalla finestra

Ha poi aggiunto: «Oltre a comprendere l’effetto di questi microrganismi, è necessario comprendere il loro potenziale impatto sulle navicelle spaziali». La Dr.ssa continua: «Sarà importante studiarli per mantenere la stabilità strutturale del velivolo durante le missioni spaziali a lungo termine, quando la manutenzione interna di routine non potrà essere facilmente eseguita».

stazione spaziale internazionale finestra 2

Il Dr. Venkateswaran del Jet Propulsion Laboratory della Nasa ha affermato: «E’ stato dimostrato che specifici microrganismi all’interno degli spazi terrestri non hanno alcun effetto sulla salute umana». A tal proposito ha aggiunto: «Alla luce delle possibili missioni future di lunga durata è importante identificare i tipi di microrganismi che possono accumularsi negli ambienti chiusi associati al volo spaziale, il loro ciclo di vita e il loro impatto sugli esseri umani e sulle infrastrutture spaziali».

stazione spaziale internazionale aurora boreale

Non è ancora noto se e quanto siano pericolosi questi microrganismi per gli astronauti che soggiornano a bordo della ISS. I batteri si evolvono ad una velocità impressionante: ” E’ tutt’ora sconosciuto se questi batteri possano avere delle ripercussioni sugli astronauti della ISS” ha aggiunto la Dr.ssa Checinska Sielaff.

stazione spaziale internaionale

“Ciò dipenderebbe da una serie di fattori, tra cui lo stato di salute di ciascun individuo ed il modo in cui questi microrganismi si sviluppano all’interno dell’ambiente spaziale. Indipendentemente da questo, la scoperta di possibili microrganismi che causano malattie evidenzierebbe l’importanza di effettuare ulteriori studi per esaminare come questi si comportino nello spazio”.