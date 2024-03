SIAMO STATI DAVVERO A UN PASSO DALL’ARMAGEDDON NUCLEARE? ALLE DICHIARAZIONI DELL’EX FUNZIONARIO GOVERNATIVO USA, JAMES SCIUTTO (“GLI USA SI PREPARAVANO A UN ATTACCO ATOMICO RUSSO IN UCRAINA”), SI AGGIUNGONO I RETROSCENA DEL GIORNALISTA DAVID SANGER, SECONDO CUI BIDEN, NELL’OTTOBRE 2022, PARLÒ DEL RISCHIO DELL’UTILIZZO DI ARMI NUCLEARI TATTICHE DA PARTE DI PUTIN: “C’È UNA DIRETTA MINACCIA”. IL CREMLINO MINIMIZZA: “SPECULAZIONI CHE NON MERITANO COMMENTI”

(ANSA) - "Speculazioni" che non meritano alcun commento: così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito le notizie uscite nei giorni scorsi negli Usa, e riprese dal New York Times, secondo le quali nell'ottobre del 2022 la Russia era pronta ad utilizzare armi nucleari tattiche in Ucraina. Lo riporta la Tass. Lo scenario è stato evocato in un libro del corrispondente dalla Casa Bianca David Sanger.

2. IL MOMENTO “ARMAGEDDON”: QUELLA NOTTE A CASA MURDOCH IN CUI BIDEN AVVERTÌ DI UN IMMINENTE ATTACCO NUCLEARE RUSSO

Estratto dell’articolo di Enrico Franceschini per www.repubblica.it

Il pericolo di un Armageddon nucleare durante la guerra in Ucraina è apparso più vicino di quanto era trapelato ufficialmente fino ad ora. Nell'ottobre 2022, mentre la controffensiva di Kiev aveva raggiunto considerevoli risultati e sembrava in grado di riprendere anche la Crimea, gli Stati Uniti ottennero informazioni di intelligence secondo cui la Russia discuteva concretamente l'ipotesi di usare un'arma atomica tattica contro le forze ucraine. E Washington considerava con crescente preoccupazione in che modo avrebbe reagito dal punto di vista militare.

[…] "Per la prima volta dalla crisi dei missili a Cuba, se le cose in Ucraina continuano nel modo in cui stanno andando, siamo davanti alla diretta minaccia dell'uso di un'arma nucleare", confidò Joe Biden a una serata di esponenti dell'establishment politico ed economico americano nella casa newyorchese di James Murdoch, il figlio liberal e ribelle del magnate dell'editoria mondiale, rivela "New cold wars", un libro dell'ex corrispondente dalla Casa Bianca David Sanger, di cui il New York Times pubblica un estratto. Era il 6 ottobre 2022, per coincidenza sessant'anni dopo la crisi che nel 1962 portò Usa e Urss sull'orlo della guerra nucleare a causa dell'installazione di missili atomici sovietici nella Cuba di Fidel Castro.

Le intercettazioni ottenute dallo spionaggio americano avevano riscontrato vari accenni, tra cui conversazioni top secret fra comandanti militari russi, al possibile impiego contro l'Ucraina di una cosiddetta arma nucleare "tattica", un ordigno meno potente dei missili balistici intercontinentali ma comunque decine di volte più potente delle bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki per sconfiggere il Giappone verso la fine della Seconda guerra mondiale.

Fortunatamente, riferì Biden ai suoi interlocutori. la Cia non segnalava che il lancio di un'arma nucleare del genere fosse imminente, ma avvertiva che, se i progressi delle forze ucraine fossero proseguiti fino a ipotizzare la riconquista della penisola di Crimea, il rischio di un attacco atomico sarebbe potuto crescere del 50 per cento o più.

[…] Il libro di Sanger rivela che la Casa Bianca e il Pentagono prepararono urgentemente piani contingenti su come rispondere a uno scenario simile. "Non penso", affermò il presidente americano all'evento a casa di Murdoch junior, "sia possibile usare un'arma nucleare tattica senza finire con un'Armageddon", il termine con cui si indìca comunemente una guerra fra le due maggiori superpotenze nucleari della terra in grado di distruggere buona parte dell'umanità. Biden aggiunse che secondo lui Vladimir Putin sarebbe stato pronto a premere il pulsante di un attacco atomico: "Lo conosco piuttosto bene […] Il presidente russo non scherza quando parla della possibilità di utilizzare armi nucleari tattiche o armi biologiche o chimiche come ultima risorsa perché il suo esercito sta comportandosi molto peggio del previsto". […

