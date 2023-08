SIAMO TORNATI ALLA GIUSTIZIA FAI DA TE – NEL CENTRO DI ROMA, A DUE PASSI DAL PANTHEON, UNA BORSEGGIATRICE È STATA BECCATA MENTRE CERCAVA DI PORTARE VIA LA BORSA A UN TURISTA SEDUTA AL RISTORANTE – LA LADRA È STATA INSEGUITA E BLOCCATA DAI CAMERIERI E DA ALCUNI PASSANTI, CHE POI L'HANNO RIEMPITA DI SCHIAFFI, CALCI E PUGNI, FINCHÉ NON È RIUSCITA A SCAPPARE CON L'AIUTO DI UN COMPLICE – NESSUNO HA CHIAMATO LE FORZE DELL’ORDINE... – VIDEO

GUARDA QUI IL VIDEO DELLA BORSEGGIATRICE PICCHIATA IN STRADA A ROMA

Estratto dell’articolo di Marco Carta e Valentina Lupia per “la Repubblica -edizione Roma

borseggiatrice picchiata in strada al pantheon - roma

[…] la scena è da brividi: calci e pugni. Violenza da strada, contro una borseggiatrice. Accade in via dei Pastini, stradina a ridosso del Pantheon dove sabato sera in pochi istanti un tentato furto si è trasformato in un pestaggio. Nessuno ha chiamato le forze dell’ordine, che in quel momento non erano presenti. E così è scattata la giustizia fai da te contro una donna e forse un complice.

La scena è stata ripresa dall’alto da alcuni residenti. Nella strada, affollata dai tavolini di due trattorie tipiche, una donna prova a sfilare una borsa dalla sedia di uno dei clienti di un ristorante. Immediatamente tutti si scagliano contro la ladra. La vittima, i camerieri e chiunque sia paraggi.

Le violenze durano quasi un minuto, fino a quando alla donna, scortata da un altro uomo, viene permesso di allontanarsi, magari in cerca di un’altra vittima. Non viene sporta nessuna denuncia.

borseggiatrice picchiata in strada al pantheon - roma

[…] «Eravamo dentro, non abbiamo visto», spiegano da una delle trattorie presenti in strada. Mentre dall’altra minimizzano. « Non è successo niente». D’altronde per chi vive il centro, questa è la normalità soprattutto d’estate, quando i turisti vengono presi di mira con trucchi di ogni tipo.

A Ferragosto, con la scusa di pulire delle macchie presenti sui bagagli a mano, due peruviani erano riusciti a sostituire lo zaino di un turista olandese con uno simile. I due si erano allontanati, poi erano stati fermati a poca distanza dai carabinieri di San Pietro.

Sempre lo stesso giorno, a poca distanza, due trentenni romeni avevano colpito con il classico trucco della cartina. Facendo finta di chiedere informazioni stavano per derubare un turista del Vietnam. I carabinieri però, sono riusciti ad arrestarli in flagranza di reato. […]

borseggiatrice picchiata in strada al pantheon - roma borseggiatrice picchiata in strada al pantheon - roma borseggiatrice picchiata in strada al pantheon - roma borseggiatrice picchiata in strada al pantheon - roma