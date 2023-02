14 feb 2023 18:55

SIAMO TRAPPER O CRIMINALI? – LA PROCURA DI TEMPIO PAUSANIA HA OTTENUTO IL GIUDIZIO IMMEDIATO PER IL CANTANTE ROMANO ELIA DI GENOVA, IN ARTE “ELIA17BABY”, CHE LA NOTTE DEL 14 AGOSTO 2022 HA PUGNALATO ALLA SCHIENA UN 35ENNE, SULLA SPIAGGIA DI MARINELLA, IN GALLURA – L'AGGRESSIONE È AVVENUTA DURANTE UNA RISSA TRA DUE GRUPPI DI RAGAZZI. LA VITTIMA HA RIPORTATO LESIONI ALLA SPINA DORSALE CHE GLI HANNO COMPROMESSO IN PARTE L'USO DELLE GAMBE