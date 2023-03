SIAMO UOMINI O CARTONI ANIMATI? – GLI ALLOCCONI CADONO NELLE PROVOCAZIONI DELLA MODA CON TUTTE LE SCARPE, ANZI CON GLI STIVALI: SUI SOCIAL SVIPPATI E INFLUENCER SONO PAZZI PER I BIG RED BOOTS, GLI ENORMI STIVALI ROSSI CHE PESANO 4 CHILI E RENDONO CAMMINARE IMPOSSIBILE. NONOSTANTE COSTINO 350 DOLLARI, SONO SOLD OUT – POI CI SONO LE SCARPE DI MINNIE DI LOEWE, LA BORSA A TESTA DI TOPOLINO DI GUCCI E GLI ABITI GONFIABILI DI MOSCHINO…

Estratto di Anna Franco per “il Messaggero”

Prima regola: non avere fretta di aprire il pacco, ma inquadralo a favore di camera. Poi, lanciare via coperchio e carte varie e mostrare il bottino. Che va indossato davanti allo specchio, per un giro nei posti giusti e, ovviamente, in quella piazza virtuale ma affollatissima che sono i social, dopo aver scattato un numero imprecisato di foto e aver girato una buona dose di video.

A quel punto, mentre si ripone l'abito o la scarpa nell'armadio, basta pubblicare e aggiungere i giusti hashtag per essere sull'onda del trend. Ultimamente le parole più à la page da inserire dopo il cancelletto sono Big Red Boots. Si tratta di un paio di stivali tondeggianti, decisamente fuori misura, oltremodo ingombranti, di un poco discreto rosso e che, tanto per rendere più agile il passo, pesano in tutto 4 kg. Roba che fare squat per mezz'ora è un gioco da ragazzi.

L'IDEAZIONE Sono delle calzature visionare che sono state associate a quelle di Astro Boy o della scimmietta amica di Dora l'esploratrice. Insomma, più al loro posto in un cartone animato che per le strade cittadine. Costerebbero 350 dollari, ma sono già sold out ovunque e, quindi, si possono acquistare solo da reseller per 1400 dollari o più. […]

Ma l'accessorio è in buona compagnia: ci sono le scarpe da Minnie di Loewe, dove JW Anderson si è sbizzarrito anche con abiti e calzature fiore.

[…] Tra i fan dei cartoon, poi, va ancora forte la borsa a testa di Topolino di Gucci, che surclassa le classiche orecchie acquistabili a Disneyland.

E nell'elenco delle follie modaiole troviamo i corsetti anatomici di Schiaparelli, che, però, sembra siano proprio il dettaglio più amato dalle clienti della maison, il bomber nato dalla collaborazione tra Gap e Kanye West, praticamente inindossabile a causa del suo volume troppo gonfio e della mancanza di chiusura, e gli abiti gonfiabili di Moschino, che in tante indossavano in prima fila alla sfilata del brand nemmeno fossero venditori di salvagente in spiaggia.

