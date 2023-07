SIAMO UOMINI O SCIMPANZÉ? – LA CLAMOROSA STORIA DI SURESH, IL RAGAZZO INDIANO DI 14 ANNI CRESCIUTO CON UNA CODA LUNGA 60 CENTIMETRI! NELLA SUA CITTÀ, BARWANI, LO VENERANO COME UNA DIVINITÀ, MA LUI NON NE PUÒ PIÙ E STA CERCANDO DISPERATAMENTE DI LIBERARSENE – SECONDO I MEDICI, LA CODA E' UNA RARA CONDIZIONE GENETICA, MA C’È CHI DICE CHE SAREBBE CAUSATA DA UNA MANCANZA DI NUTRIENTI DURANTE LA GRAVIDANZA DELLA MADRE…

DAGONEWS

suresh il 14enne indiano con la coda

Siamo uomini o scimpanzé? In India c’è un ragazzo di 14 anni che ha una bizzarra coda lunga due piedi (60 centimetri) e per questo è diventato una celebrità. Anzi, qualcosa in più: viene infatti venerato come un Dio. Suresh, questo il nome del ragazzo, in realtà non è molto a suo agio con lo strano ciuffo di peli neri che gli esce dalla schiena, e anzi vorrebbe sbarazzarsene.

A raccontare la sua storia è il tabloid britannico Daily Star: “I peli sono lì da quando era bambino. Nel corso degli anni il ciuffo è cresciuto e cresciuto, arrivando a misurare 2 piedi dopo essere stato acconciato in una treccia.

hanuman

I residenti di Barwani, città da 55mila abitanti dello stato del Madhya Pradesh, lo hanno paragonato a Shri Hanuman, una divinità indù dotata di una lunga coda di scimmia. Hanuman è uno dei personaggi centrali dell'epopea indù Ramayana.

Alcuni medici hanno suggerito che la coda di Suresh sia il risultato di una rara condizione genetica, anche se c’è chi ritiene che sia dovuta a una mancanza di nutrienti durante la gravidanza della madre.

Secondo il fratello maggiore, quando Suresh aveva solo cinque anni il padre tentò di tagliargli la coda. Il risultato è stato che il giovane si è ammalato. Nonostante alcuni dei suoi vicini venerino Suresh come un dio, altri lo deridono. E per questo, lui vorrebbe disperatamente sbarazzarsi della coda, anche se purtroppo non sembra che i medici possano aiutarlo”.

suresh il 14enne indiano con la coda 1

Suresh sostiene infatti che l'anomalo ciuffo di capelli abbia un forte impatto sulla sua vita, che va ben oltre la semplice presa in giro. Dice che lo irrita, influisce sul sonno e sui vestiti che può indossare. È anche doloroso quando si siede o si alza e dice di avere difficoltà a concentrarsi sugli studi.

suresh il 14enne indiano con la coda hanuman hanuman