SIC TRANSIT GLORIA MUNDI: DOPO IL DAGO-SCOOP SULLA FINE DELLA RELAZIONE TRA I FERRAGNEZ, ANCHE IL NEOLOGISMO CHE UNISCE I COGNOMI DI FEDEZ E DI CHIARA FERRAGNI RISCHIA DI SCOMPARIRE – LO STUDIO DELLA TRECCANI: “SOLO IL TEMPO CI POTRÀ DIRE SE ‘FERRAGNEZ’, REGISTRATO NEL LIBRO DELL'ANNO TRECCANI 2018, SUBIRÀ, LINGUISTICAMENTE, LA STESSA CRISI DELLA FAMOSA COPPIA” - TUTTI I CASI IN CUI I TERMINI, DI MODA PER UN CERTO PERIODO, SONO FINITI PER ESSERE DIMENTICATI...

ARTICOLI CORRELATI

la nuova casa di chiara ferragni e fedez 3

(ANSA) - Petaloso, meteorina, tronista e mignottocrazia: sono alcuni tra i recenti neologismi scomparsi dopo un periodo di effimero successo dal linguaggio comune, registrati dall'Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, in una ricerca curata da Valeria Della Valle, condirettrice del Vocabolario Treccani assieme a Giuseppe Patota. Sarà così anche per Ferragnez?

"Solo il tempo ci potrà dire se il neologismo Ferragnez, registrato nel Libro dell'Anno Treccani 2018, subirà, linguisticamente, la stessa crisi della famosa coppia" dice la nota di presentazione dello studio da cui si rileva che una su mille di queste nuove parole ce la fa. "Nella ricerca - spiegano Della Valle e Patota - ci siamo limitati a osservare quei neologismi occasionali che erano stati registrati, per dovere di documentazione, nella banca dati e nei nostri Dizionari di neologismi Treccani, ma che non hanno fatto in tempo a essere registrati nei dizionari dell'uso perché effimeri, e quindi privi dei requisiti necessari per entrare in queste opere".

the ferragnez sanremo special 8

Petaloso, vale a dire "ricco di petali", era stato inventato da un bambino di terza elementare per descrivere un fiore. Meteorina, vale a dire "annunciatrice televisiva delle previsioni meteorologiche" era arrivata dopo le veline ma è sparita prima, esattamente come tronista, cioè chi "partecipa a uno spettacolo televisivo che si presta a essere corteggiato, su un trono", che dopo avere trionfato qualche anno si aggira oggi in trasmissioni di secondo ordine e che ha determinato la fine anche di torsonudista, chi come lui aveva la deprecabile "abitudine di girare a torso nudo".

the ferragnez sanremo special 7

La televisione, si sa, è il media più potente, ma come crea è capace di distruggere: ne sa qualcosa il gieffino il partecipante al programma televisivo Grande Fratello, che fa meno breccia nelle conversazioni, segno di come è mutevole la mediacrazia, "il potere dei mezzi di informazione", altra parola di cui si è persa traccia.

the ferragnez 2 7

Alcuni di questi neologismi effimeri - si pensi ad asinocrazia (il dominio esercitato dalle persone ignoranti o stupide), guerrasantista (da guerra santa, tipico di un conflitto dichiarato in nome della religione), barcamenista (chi ha l'abitudine di barcamenarsi, di sapersi abilmente destreggiare), lamentologia (lo studio del perché l'essere umano si lamenta) e lanacaprinesco (di scarso rilievo e utilità) - si devono alla firma di chi li aveva creati.

the ferragnez 2 6

Si tratta di firme prestigiose e in questi casi geniali come Giovanni Sartori, Guido Ceronetti, Aldo Grasso e perfino Mina, ma la genialità della creazione, legata alla polemica del momento, non ha garantito al neologismo d'autrice o d'autore l'ingresso nei vocabolari della lingua italiana contemporanea. Un capitolo a parte, che potrebbe suscitare ancora oggi polemiche a non finire, è la parola mignottocrazia, inventata da un giornalista linguisticamente creativo come Paolo Guzzanti per indicare "il potere ottenuto compiacendo, eventualmente anche sul piano sessuale, chi ha la prerogativa di affidare importanti incarichi istituzionali e politici".

the ferragnez 2 1 fedez chiara ferragni 3 THE FERRAGNEZ the ferragnez 2 i ferragnez ripresi durante la terapia di coppia 7 the ferragnez la serie 2 the ferragnez 2 3