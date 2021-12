16 dic 2021 08:18

LA SICCITÀ È PEGGIO DELLA PANDEMIA (E NON CI SONO VACCINI) - IL REPORTER ED RAM HA FOTOGRAFATO I CORPI SCHELETRICI DI SEI GIRAFFE, MORTE DI FAME E DI SETE ALLA PERIFERIA DI UN VILLAGGIO, IN KENYA - LA RIPRESA AEREA MOSTRA LA DEVASTAZIONE CHE PORTA LA SICCITÀ - GLI ANIMALI, GIÀ DEBOLI, STAVANO CERCANDO DI RAGGIUNGERE UN BACINO IDRICO QUANDO SONO RIMASTI INCASTRATI NEL FANGO - E LA CARENZA D'ACQUA NON UCCIDE SOLO GLI ANIMALI...