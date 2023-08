LA SICILIA BRUCIA ANCORA! – NELLA NOTTE LE FIAMME HANNO RAGGIUNTO L'AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO E LA STATALE PALERMO-AGRIGENTO, COSTRINGENDO ALLA CHIUSURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA – I ROGHI SI SONO AVVICINATI ALLE CASE NELLA PROVINCIA DI TRAPANI, MENTRE È STATO RIAPERTO L'AEROPORTO DI BIRGI – IL SOCCORSO VIA MARE DI ALCUNI BAGNANTI NELLA TONNARA DI SCOPELLO – VIDEO

1 – NOTTE DI INCENDI NEL PALERMITANO, FIAMME RAGGIUNGONO STRADE

INCENDI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI

(ANSA) - Dopo le decine di incendi divampati ieri nel corso dell'ultima domenica di agosto in Sicilia, in particolare nel palermitano e nel trapanese con la chiusura per alcune ore dell'aeroporto di Birgi e il soccorso via mare di alcuni bagnanti nella tonnara di Scopello, anche nel corso della notte protezione civile e vigili del fuoco sono stati impegnati su diversi fronti di fuoco alimentati da un forte vento di scirocco.

I roghi, che in alcuni casi hanno anche minacciato case e attività commerciali, in alcuni casi hanno anche provocato l'interruzione dei principali assi viari di collegamento. Turisti e vacanzieri, di ritorno dalle località di mare, hanno impiegato ore per raggiungere Palermo. Un incendio è divampato lungo l'autostrada Palermo - Mazara del Vallo, costringendo gli automobilisti a uscire allo svincolo di Balestrate e a percorrere la statale fino a Partinico.

INCENDIO ALLA TONNARA DI SCOPELLO

Fiamme anche lungo la Palermo - Agrigento, nella zona artigianale di Villabate; la statale è stata chiusa all'altezza di Villa Fabiana. Roghi anche lungo la statale Palermo - Sciacca, nella zona di San Giuseppe Jato. Anche qui sono state impegnate per ore le squadre antincendio. Diversi incendi dolosi, infine, a Termini Imerese e a Campofelice di Roccella. Sono andati in fumo ettari di macchia mediterranea e alberi di olivo.

2 – SICILIA: INCENDI NEL TRAPANESE, EVACUATA LA TONNARA DI SCOPELLO. RIAPERTO L'AEROPORTO DI BIRGI

Dalle ore 19.30 di ieri l'aeroporto di Trapani Birgi è tornato operativo dopo 4 ore di stop a causa degli incendi[…]

INCENDI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Un incendio che sta interessando anche Scopello, la nota località balneare, frazione del comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. I turisti vengono portati in salvo via mare. Sul posto la Protezione civile con due elicotteri e un canadair per cercare di domare le fiamme.

"Stiamo evacuando circa 200 persone", ha detto il dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione, Salvatore Cocina -. Sono decine gli incendi che stanno interessando la Provincia di Trapani.

La situazione più grave a Scopello. Ma il fronte degli incendi è ampio. Roghi si registrano anche nel Palermitano, nell'Agrigentino, dappertutto in Sicilia. Sono in contatto continuo con il presidente della Regione, Renato Schifani, che segue la situazione". […]

