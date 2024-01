24 gen 2024 11:09

SICILIA COL TRUCCO - FINISCE AI DOMICILIARI IL DEPUTATO REGIONALE DEL PD, DARIO SAFINA: E’ ACCUSATO DI AVER PILOTATO, QUANDO ERA IN CARICA IN GIUNTA, LA GARA DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, INFORMANDO PREVENTIVAMENTE UN IMPRENDITORE MESSINESE DEI CONTENUTI DEL BANDO - INDAGATI ANCHE IL DIRETTORE GENERALE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA "TRAPANI SERVIZI" SPA, DITTA CHE GESTISCE L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN CITTÀ: AVREBBERO TRUCCATO ALCUNI CONCORSI NEL 2020 E 2021…