1 mar 2024 13:03

IN SICILIA DOVE C’È VOTO, C’È SCAMBIO - DODICI PERSONE, AFFILIATE AL CLAN “NARDO”, SONO STATE ARRESTATE A SIRACUSA PER ESTORSIONE, DETENZIONE DI ARMI E STUPEFACENTI E SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO - I COMPONENTI DEL CLAN AVREBBERO INTRODOTTO IN CARCERE DEI TELEFONINI PER PERMETTERE LA GESTIONE DEGLI AFFARI DA DIETRO LE SBARRE - IL REATO DI SCAMBIO ELETTORALE È STATO CONTESTATO A GIUSEPPE SORBELLO, EX SINDACO DI MELILLI...