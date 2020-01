SICILIA IN FUMO - SVOLTA SULLA CANNABIS TERAPEUTICA: LA REGIONE SI FARÀ CARICO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI PAZIENTI - L'ASSESSORE ALLA SALUTE HA FIRMATO IL DECRETO. IL FARMACO SARA' GRATUITO PER TRE PATOLOGIE: DOLORE CRONICO, NEUROPATICO E DA SPASTICITÀ DA SCLEROSI MULTIPLA...

La Regione siciliana si farà carico delle spese sostenute dai pazienti che ricorrono alla cannabis per uso terapeutico. Lo prevede un decreto firmato dall'assessore alla sanità, Ruggero Razza. Il farmaco sarà gratuito per i pazienti affetti da dolore cronico e neuropatico e da spasticità da sclerosi multipla, e che si rivolgeranno alle strutture sanitarie pubbliche.

Spetta ai medici delle Aziende sanitarie pubbliche regionali, specialisti di anestesia e rianimazione, neurologia e dei centri di terapia del dolore prescrivere ai pazienti la terapia con la cannabis per una durata massima di sei mesi; il preparato potrà essere richiesto dal paziente nelle farmacie ospedaliere. Al momento, però, in Sicilia queste farmacie non producono il farmaco, per cui il decreto prevede che la Regione firmi convenzioni con i privati.

Sono cinque le farmacie private che producono il farmaco, si trovano ad Agrigento, Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa. Il decreto della Regione siciliana è il punto di arrivo di un lavoro portato avanti, per oltre un anno, da un tavolo tecnico istituito dall'assessore alla Sanità e richiesto da alcune associazioni, tra cui Bister di Catania ed "Esistono i diritti" di Palermo.

"Ringraziamo l'assessore Razza per la sensibilità dimostrata e per il decreto appena firmato - dice Giuseppe Brancatelli di Bister - E' un risultato importante, come associazioni continueremo la nostra azione affinché sia allargata la platea di patologie per la somministrazione gratuita del farmaco".

