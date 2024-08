31 ago 2024 15:20

IN SICILIA GLI SCAZZI FAMILIARI SI RISOLVONO A MAZZATE - MAXI RISSA A PATERNÒ, VICINO CATANIA, TRA DUE FAMIGLIE: 11 LE PERSONE COINVOLTE, TRA CUI UNA MINORENNE - LA STRADA SI È TRASFORMATA IN UN RING: I CONTENDENTI SI SONO PRESI A MAZZATE IN TESTA, SI SONO TIRATI VASI DI TERRACOTTA E PIANTE. INFINE SONO STATI ESPLOSI PERFINO DEI COLPI DI PISTOLA (A SALVE) - A SCATENARE IL PANDEMONIO È STATA L'ENNESIMA LITE TRA LA FIDANZATA DI UN 19ENNE E LA "SUOCERA" - ECCO COME E' FINITA...