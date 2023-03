29 mar 2023 20:04

SICURAMENTE È SOLO UNA COINCIDENZA – SILVIO BERLUSCONI È RICOVERATO AL SAN RAFFAELE DI MILANO E PROBABILMENTE USCIRÀ TRA UN PAIO DI GIORNI. GUARDA CASO, IL 31 MARZO, IL CAV ERA STATO CONVOCATO A BARI, PER L’UDIENZA SUL PROCESSO ESCORT. VISTE LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, QUASI SICURAMENTE NON POTRÀ PRESENZIARE – L’EX PREMIER È ACCUSATO DI AVER PAGATO “GIANPY” TARANTINI PER INDURLO A MENTIRE