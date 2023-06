LA SICUREZZA AEREA DEGLI STATI UNITI È UN COLABRODO – UN AEREO PRIVATO HA VIOLATO LO SPAZIO AEREO SOPRA WASHINGTON DC E POI SI È SCHIANTATO CONTRO UNA MONTAGNA IN VIRGINIA – A BORDO, UNA DONNA, LA FIGLIA DI DUE ANNI E LA TATA, TUTTE MORTE INSIEME AL PILOTA – GLI F16 DA COMBATTIMENTO DELLA DIFESA USA HANNO INSEGUITO L'AEREO E UTILIZZATO RAZZI NEL TENTATIVO DI ATTIRARE L'ATTENZIONE DEL PILOTA, CAUSANDO COSÌ UN “BOOM SONICO”... – IL VIDEO DEL BOATO

Estratto da www.lastampa.it

caccia f-16 su washington

Le autorità statunitensi hanno lanciato aerei da combattimento F-16 per intercettare un aereo privato che ha violato lo spazio aereo sopra l’area di Washington DC e che successivamente si è schiantato contro un'area montuosa nel sud-ovest della Virginia. Quattro persone erano a bordo Cessna Citation, […]

La polizia ha riferito che i soccorritori non hanno trovato sopravvissuti a bordo dell'aereo. I jet da combattimento statunitensi hanno causato un boom sonico su Washington DC, per cercare di raggiungere l’aereo leggero. L’aereo che si è schiantato era intestato a una società con sede in Florida.

aereo privato cessna viola la no fly zone su washington

John Rumpel, che gestisce la compagnia, ha detto al New York Times che sua figlia, la nipote di due anni, la sua tata e il pilota erano a bordo dell'aereo. Stavano tornando a casa loro a East Hampton, a Long Island, dopo aver visitato la sua casa in North Carolina, ha detto.

L'esercito americano aveva tentato di stabilire un contatto con il pilota, che non ha risposto, fino a quando il Cessna non si è successivamente schiantato vicino alla George Washington National Forest in Virginia, ha detto in una nota il North American Aerospace Defense Command (Norad).

BOOM SONICO CAUSATO DA UN F-16

«Gli aerei Norad erano autorizzati a viaggiare a velocità supersoniche e un boom sonico potrebbe essere stato sentito dai residenti della regione», afferma la dichiarazione, aggiungendo che anche gli aerei Norad hanno utilizzato razzi nel tentativo di attirare l'attenzione del pilota. […]

CACCIA F-16 DIFESA USA SOCCORSI DOPO LO SCHIANTO DEL CESSNA IN VIRGINIA