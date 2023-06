DAGOREPORT – PERCHÉ LA SORA GIORGIA AVEVA TANTA FRETTA DI UFFICIALIZZARE IL NOME DI FABIO PANETTA COME GOVERNATORE DI BANKITALIA? POTEVA ASPETTARE SETTEMBRE: IL MANDATO DI VISCO SCADE A OTTOBRE - INVECE HA ACCELERATO: UNA STRATEGIA CHE SI LEGA AL MES, CHE LA PREMIER VUOLE USARE COME ARMA CONTRO L'EUROPA - LA DUCETTA "MINACCERÀ" DI NON RATIFICARLO SE NON OTTERRÀ UNA VERSIONE SOFT DEL PATTO DI STABILITA' E UN ALTRO ITALIANO NEL BOARD DELLA BCE - CE LA FARÀ?