SIETE DISPERATE PERCHÉ NON RIUSCITE A TROMBARE? SE VI AVANZANO 9MILA STERLINE POTETE RIVOLGERVI A “BOND”, L’AGENZIA CHE PROMETTE DI FARVI INCONTRARE L’ANIMA GEMELLA – A TROVARE IL PARTNER NON È UN ALGORITMO, MA PERSONE IN CARNE E OSSA CHE SPULCIANO I PROFILI E FANNO INTERVISTE PER TROVARE LA “CORRISPONDENZA” PERFETTA – PECCATO CHE NESSUNO POSSA FAR NULLA PER AGEVOLARE LA "CHIMICA" TRA DUE PERSONE

Olivia Petter per www.dailymail.co.uk

siti appuntamenti 1

So di essere fuori dalla mia zona di comfort quando accendo una seconda sigaretta subito dopo aver finito la prima. Sono passati sette minuti da quando avrei dovuto incontrare Tim.

Ma invece di entrare nel bar dove dobbiamo vederci, indugio per strada, chiedendomi se un affascinante sconosciuto potrebbe piombare su di me nei prossimi 60 secondi e risparmiarmi l'umiliazione di un appuntamento al buio. . Ciò non accade.

Quindi spengo la sigaretta, tolgo le braccia dal blazer e me lo metto sulle spalle, secondo le istruzioni del mio stilista, ed entro nel bar sperando di incontrare l'uomo dei miei sogni.

Alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, il 22% delle coppie britanniche si incontrava al pub ma, secondo uno studio dell’Imperial College di Londra , questa cifra è scesa al 7% nel 2019.

siti appuntamenti 2

Ora, per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, il 23% delle relazioni inizia online, rispetto al lavoro (20%) o tramite un amico comune (19%).

È così che mi ritrovo a cercare i servizi di un professionista, qualcuno che possa risparmiarmi un'altra domenica sera passata a scorrere svogliatamente a destra e a sinistra su Hinge, cercando di avviare una sorta di conversazione interessante con uno sconosciuto. Non sarà un algoritmo a trovarmi l'amore, ma una persona nella vita reale potrebbe farlo, credo.

non trasformate il primo appuntamento in un colloquio di lavoro

Lanciata quest'anno, Bond è un'agenzia di matchmaking con una differenza: si propone come un antidoto contemporaneo ai mali della moderna cultura degli appuntamenti.

«Abbiamo modernizzato il tradizionale servizio di matchmaking - afferma la cofondatrice Charlotte Ball, 35 anni, sposata con un figlio - Le tradizionali agenzie non si concentrano sempre sulla cura del cliente, ma sul raggiungimento degli obiettivi. Ti supportiamo lungo il percorso, mostrando le foto prima di qualsiasi presentazione e incontrando di persona ogni potenziale membro poiché crediamo che sia necessario incontrarsi per avere un'idea di qualcuno».

non parlate di sesso al primo appuntamento

Se vieni accettato nei registri di Bond (a volte i potenziali membri non riescono a farcela) e hai 8.000 sterline da sborsare per l'abbonamento di 12 mesi, verrai invitato nell’ufficio nel cuore di Chelsea, a Londra, per un'intervista.

Ti verranno fatte domande su tutto, dalla politica allo sport, alle cotte per le celebrità e alle esigenze dietetiche. Saranno fatte anche domande sul tuo background familiare, sui tuoi obiettivi di vita e, ovviamente, sulla tua storia sentimentale. Ball conduce personalmente le interviste insieme al COO di Bond, Sharin Shafer.

non siate disattenti durante la conversazione

«Per ogni membro, creiamo un elenco di potenziali incontri - afferma Ball - Noi guardiamo ai valori condivisi, agli interessi, alla fascia d'età appropriata, così come al “posto” nella vita. Consideriamo anche aspetti collaterali, come "Non vuole uscire con qualcuno che ha figli" o "Deve amare lo sci fuoripista".'

Dal suo lancio, Bond ha acquisito più di 220 membri. Al momento sono tutti etero, anche se il piano è di espandersi fino a offrire matchmaking LGBT+ a partire dal 2024.

non ubriacatevi al primo appuntamento

Le corrispondenze vengono estratte dal database di Bond o vengono cercate, di solito in occasione di eventi di alto profilo come inaugurazioni di gallerie o cene private a Londra. Finora, i clienti hanno un’età compresa tra i 25 e i 70 anni e abbracciano tutte le professioni, dalla tecnologia e finanza alle arti e all’odontoiatria.

PRIMO APPUNTAMENTO

«Vengono da noi perché desiderano incontrare un partner di qualità - spiega Ball - Molti sono stanchi delle app per appuntamenti o vorrebbero che i loro incontri fossero adeguatamente controllati».

Oltre al servizio di matchmaking, i clienti hanno accesso a un'ampia gamma di figure di supporto, tra cui un coach di appuntamenti e relazioni, uno stilista di moda, un parrucchiere, un coach di salute e benessere e persino un paesaggista e un progettista.

Dal lancio, Ball afferma che si sono formate diverse coppie, molte delle quali in relazioni esclusive, comprese alcune che stanno cercando di andare a vivere insieme.

primo appuntamento 3

[…] Il processo inizia con un questionario online in cui mi vengono poste domande del tipo: "Cosa ti fa alzare dal letto la mattina?" e "Raccontaci il tuo miglior primo appuntamento".Poi è il momento del mio incontro di persona con Ball e Shafer. Dopo aver approfondito alcune delle mie risposte al questionario, mi chiedono della mia istruzione (Università di Bristol), cosa mi piace fare nel fine settimana (leggere, vedere gli amici, giocare con il mio gatto) e il mio tipo ideale, che velocemente si configura in "alto, bruno e bello". Sono un cliché.

Ciononostante, Ball e Shafer dicono che hanno diverse persone che potrebbero fare per me. Bond rispetta alcune tradizioni: l'uomo deve prima contattarmi, per esempio, ed è lui a fissare l'appuntamento. In genere, pagherà anche.

primo appuntamento 2

Ci vogliono circa dieci giorni prima che riceva una chiamata da Bond che mi dice che hanno trovato qualcuno. Il suo nome è Tim. Ha 37 anni, lavora nel settore tecnologico, è laureato a Roehampton e possiede una proprietà a ovest di Londra. Mi è stato anche detto che è molto orientato alla famiglia, ama l'arte e la cultura e, come me, è di Londra.

Spiegando perché eravamo abbinati, Ball dice: «Ha un bel gruppo di amici, ha viaggiato molto e gli piace mantenersi attivo. È anche intelligente. Fisicamente è alto, bruno e bello».

primo appuntamento 1

Fin qui tutto bene. Mi mandano una fotografia; Penso che sia attraente, anche se probabilmente non è qualcuno che avrei cercato su un'app di appuntamenti. Probabilmente sarei più propenso verso qualcuno che si veste in modo un po' più alternativo. Ma il punto è provare qualcosa di nuovo. Quindi accetto di incontrare Tim.

Gli agenti mi mandano il suo numero ma mi dicono di aspettare che mi contatti.

Tim impiega alcuni giorni per mettersi in contatto. Ci scambiamo alcuni messaggi prima di darci appuntamento in un bar vicino al mio appartamento nel sud di Londra.

cupido

Dopo i nostri messaggi iniziali, entrambi ci asteniamo dal parlare nuovamente secondo le istruzioni di Bond (si consiglia di non mandare troppi messaggi prima di incontrarsi). Mi piace, visto quanto tempo ho sprecato scambiando messaggi su app di appuntamenti solo per poi svanire prima ancora che ci incontrassimo.

Nel frattempo, è il momento di incontrare Sophie Long, la stilista interna di Bond. […] Prima del nostro incontro, Long mi chiede i riferimenti fotografici per alcuni dei miei outfit preferiti.

Ci incontriamo ad Harvey Nichols e nel momento in cui arrivo, vedendo una sala di styling personale piena di vestiti, scarpe e accessori scelti per me, temo che questo prevarrà sull’appuntamento stesso. Long di solito addebita 160 steline l'ora per una sessione di styling personale se non fosse incluso nell'abbonamento a Bond.

«Per i primi appuntamenti, consiglio ai clienti di indossare qualcosa di cui si sentono sicuri e che non sia troppo lontano dalla loro zona di comfort - afferma Long - Può essere utile evitare di indossare qualcosa di troppo palesemente sexy, come una gonna corta o un top scollato. Bisogna trovare un modo meno ovvio per esprimere sensualità, come un top con spalle scoperte, una scollatura sulla schiena o jeans attillati in vita».

cupido

Dopo aver giocato a trovare l’outfit per 45 minuti, ci mettiamo d'accordo su un paio di jeans a gamba dritta e a vita alta di Agolde, una canotta nera con inserti in pizzo e un blazer bianco, entrambi di Zadig & Voltaire, con tacchi neri di Nodaleto.

L'outfit costa molto: 1.400 sterline, scarpe comprese - molto più di quanto spenderei normalmente - eppure sembra un investimento nella mia futura vita amorosa. Quindi forse ne vale la pena anche se riesco a malapena a pagare l'affitto il mese prossimo.

Appuntamento vero e proprio, al The Little Orange Door di Clapham Common in un sabato sera pieno zeppo. Dopo che finalmente sono riuscito a entrare, Tim è adorabile, è facile chiacchierare con lui e sta benissimo. Capisco perché ci hanno abbinati. Purtroppo, dopo pochi minuti dal mio arrivo so che non sono attratta da lui.

Provo di tutto - film, libri, programmi TV - ma non c'è quasi nessun interesse condiviso di cui possiamo parlare per più di qualche minuto. Non è imbarazzante, ma dopo due ore decido di chiudere la serata.

Trovare l amore sui siti

Quando l'agenzia mi chiama qualche giorno dopo per un debriefing, mi viene detto che Tim era "davvero nervoso" e mi sento in colpa per averlo giudicato così in fretta. Aggiungono che era attratto da me, ma io non ero interessata. Non capita spesso di ricevere una recensione dopo un appuntamento.

L'amore riguarda la chimica, l'attrazione e le scintille, piuttosto che un algoritmo o una squadra di matchmaker.

Quindi, per ora, suppongo che continuerò a credere che nessuna compatibilità sulla carta garantisce che uno poi provi un’attrazione verso l’altro. Ma ehi, almeno ho il mio outfit pronto per l'appuntamento la prossima volta...