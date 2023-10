SIETE DISPOSTI A SPENDERE QUASI 2MILA EURO PER "SPIARVI" DA SOLI? - META HA PRESENTATO "QUEST PRO", IL NUOVO VISORE PER LA REALTÀ VIRTUALE CHE PERMETTE DI CATTURARE IL MONDO INTORNO A NOI E VISUALIZZARLO NEL VISORE IN TEMPO REALE - INSIEME AL VISORE, CI SARÀ ANCHE UN BRACCIALETTO NEURALE CHE TRASFORMA I SEGNALI CEREBRALI IN AZIONI DIGITALI -L'AZIENDA DI ZUCKERBERG HA SPECIFICATO CHE USERÀ I DATI PER "PERSONALIZZARE LE ESPERIENZE", MA MOLTI TEMONO CHE...

Estratto dell'articolo di Raffaele d'Ettorre per “il Messaggero”

meta quest pro 7

È il più potente visore per la realtà virtuale quello presentato da Meta lo scorso martedì durante l'ultimo evento Connect, la conferenza annuale dell'azienda quest' anno tutta incentrata su VR e metaverso. Il mondo digitale immaginato da Zuckerberg sta prendendo forma, e lo fa grazie a una costellazione di dispositivi che promettono un futuro dove reale e virtuale saranno indistinguibili.

meta quest pro 5

Primo fra tutti l'attesissimo visore VR che conoscevamo come Project Cambria e che oggi diventa Quest Pro. Disponibile dal 25 ottobre al prezzo di lancio di 1.799 euro, il nuovo dispositivo di punta dell'azienda sarà in grado, grazie alla novità delle telecamere esterne, di catturare il mondo intorno a noi e visualizzarlo poi nel visore in tempo reale e a colori. […]

meta quest pro 4

LA CORSA ALL'ORO

[…] A ridosso dell'evento Connect, Meta ha aggiornato la sua informativa sulla privacy, specificando che l'azienda userà i dati raccolti dal visore per «aiutare l'azienda a personalizzare le nostre esperienze». La formula è quella di rito ma in passato è stata usata per mascherare forme di profilazione più o meno aggressive.

meta quest pro 6

Nulla esclude quindi che Meta possa usare i dati sul nostro movimento oculare per capire quali pubblicità guardiamo di più e quindi mostrarcene altre simili. L'aveva già anticipato a inizio anno Nick Clegg, ex vice premier britannico e oggi presidente dei Global Affairs di Meta, che in un'intervista affermò chiaramente come l'eye-tracking possa essere utilizzato «per capire se e quanto le persone interagiscono con la pubblicità».

IL BRACCIALETTO NEURALE

il braccialetto neurale di meta 4

Meta oggi sta lavorando al tracciamento di tutto il corpo, cervello compreso, come dimostra il primo prototipo di braccialetto neurale presentato sempre al Connect - che traduce i segnali cerebrali in azioni digitali. Segnali che, in un futuro perennemente interconnesso, potrebbero essere facilmente raccolti dall'azienda, dando il via a una nuova era della profilazione dove nemmeno i nostri pensieri saranno più al sicuro. […]

il braccialetto neurale di meta 2

GLI UTENTI

Intanto si lavora incessantemente su Horizon Worlds, la app di metaverso di Menlo Park, per risolvere i bug e migliorarne la grafica. Difficile però condividere l'ottimismo di Zuckerberg - entusiasta per l'arrivo delle gambe sui suoi avatar quando il pubblico su Horizon è in calo costante dallo scorso aprile. Dei 300mila utenti mensili dichiarati, molti non ritornano dopo il primo mese. […]

meta quest pro 2 il braccialetto neurale di meta 1 meta quest pro 1 il braccialetto neurale di meta 3 meta quest pro 3