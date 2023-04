SIETE DEI FAN DEL SOFFOCAMENTO DURANTE IL SESSO? OCCHIO PERCHÉ SI RISCHIA – LA SEXPERTA TRACEY COX SVELA LE INSIDIE DIETRO LA PRATICA CHE SPOPOLA TRA GLI UNDER 30, CRESCIUTI A PANE E PORNO: SE ALCUNE DONNE AMANO ESSERE SOFFOCATE PERCHÉ RENDE PIÙ INTENSO L’ORGASMO, ALTRE SONO TERRORIZZATE SOLO ALL’IDEA. E HANNO RAGIONE: UNO STRANGOLAMENTO TROPPO VIOLENTO PUÒ UCCIDERE IN MENO DI UN MINUTO. SENZA CONTARE CONSEGUENZE COME…

Se hai meno di 30 anni, è normale come fare sesso orale. I feed dei social media, i forum, le riviste femminili parlano solo di questo ed è una pratica sessuale che piace ai millenial: si tratta di soffocare o strangolare il partner per aumentare l’intensità del sesso.

Come sottolinea la sexperta Tracey Cox, ovviamente la sua popolarità può essere collegata al porno che raffigura atti violenti e aggressivi, tra cui il soffocamento, gli schiaffi, gli sputi e imbavagliare il partner.

I giovani usano il porno come educazione sessuale e crescono convinti che il soffocamento faccia parte di una vita sessuale "normale". Ma se ad alcune donne piace essere soffocate (di solito in maniera leggera), la maggior parte lo fa per dare piacere ai propri partner. Che è, ammettiamolo, allarmante.

Peggio ancora se viene fatto senza consenso. Del settantuno per cento degli uomini che avevano soffocato, imbavagliato o sputato addosso a una partner durante il sesso, un terzo non le aveva chiesto se le sarebbe piaciuto. La cosa più spaventosa di tutte: la maggior parte delle donne pensa che sia sicuro. Sono qui per dirti che non lo è.

Il fascino di essere leggermente soffocato

C'è un'enorme differenza tra un leggero soffocamento o andare oltre.

Soffocamento leggero: il tuo partner ti mette una o due mani sulla gola e semplicemente le tiene lì o applica una leggera pressione, è ragionevolmente sicuro. Si tratta più di una fantasia. Avere le mani di un uomo intorno alla tua gola gioca con le fantasie sulla sottomissione. Questa persona ti vuole così tanto che farebbe di tutto per averti. Tu senti di avere potere su loro, non viceversa.

Togliere il respiro è diverso

Quando l'ossigeno è limitato al cervello, ti senti stordito. Quando la pressione viene rilasciata, l'afflusso di respiro che segue rilascia endorfine che creano una sensazione di accresciuta euforia.

Il corpo rilascia questi ormoni come reazione. Può essere piacevole e provocare orgasmi intensi. Sembra attraente? Questo piacere ha un costo. Sbagliare il soffocamento - ed è facile - può portare a lesioni gravi e persino alla morte.

Nessun medico lo consiglia

Pochi, se non nessuno, operatori sanitari giustificano il soffocamento. Il confine tra gioco sicuro e pericoloso è troppo sottile.

Dai un'occhiata al tuo partner quando è alle prese con l'orgasmo. La maggior parte degli uomini (e delle donne) scompare in un mondo interiore: ignari di ciò che sta accadendo nel mondo esterno, consapevoli solo del piacere che stanno provando.

Premere troppo forte sulla laringe, può uccidere qualcuno in meno di un minuto.

Lasciatemelo ripetere: meno di un minuto.

Il soffocamento può causare attacchi di cuore, danni cerebrali, danni alla laringe, vomito che può causare problemi respiratori a lungo termine e morte.

Anche se prendi tutte le dovute precauzioni, gli effetti collaterali possono comunque includere tosse, sensazione di disorientamento, sonnolenza, debolezza muscolare e perdita di coordinazione. Potrebbero non sembrare conseguenze pericolose, ma non è così.

Cosa fare se un partner vuole farlo

Date le conseguenze, non sorprende che molte donne non vogliono farlo. Ma nemmeno tutti gli uomini amano farlo. Il soffocamento va contro tutto ciò che è stato detto agli uomini: mai fare del male a una donna.

Alcuni sono scioccati se una donna chiede loro di farlo. Quindi come gestire se il tuo partner suggerisce di essere soffocata e non sei interessato?

Dì semplicemente: «Posso capire perché vuoi farlo, ma non è qualcosa che mi interessa. È troppo pericoloso». Potreste dirottare su altro come stringere leggermente intorno al collo, tirare i capelli, mordersi, baciarsi. Al contrario, un uomo che rispetta la propria partner non si azzarderà a farlo se tu non vuoi.

