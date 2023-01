SIETE INFEDELI SERIALI? COLPA DELLE… STELLE! - IL SITO "INCONTRI-EXTRACONIUGALI.COM" HA STILATO LA CLASSIFICA DELLA PROPENSIONE ZODIACALE AL TRADIMENTO PER IL 2023 - IN CIMA ALLA CLASSIFICA CI SONO GLI ARIETE, SEGUITI DAI LEONE E DAI SAGGITTARIO, MENTRE I SEGNI PIÙ "FEDELI" DEL 2023 SONO CAPRICORNO, TORO E SCORPIONE - L’ESTATE SARÀ INFUOCATA SOPRATTUTTO PER...

Il portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato ha preso in esame la componente “astrale” della tendenza al tradimento, andando a scoprire che il 2023 è l’«Anno degli Incontri Extra-Coniugali».

La classifica dei segni in base alla propensione al tradimento vede al primo posto nel 2023 gli Ariete (98%), seguiti a brevissima distanza dai Leone (95%) e poi dai Sagittario (86%) che conquistano anch’essi il podio. Seguono poi con un elevato grado di propensione al tradimento gli Acquario al quarto posto con il 77%, i Bilancia che sono quinti con il 74%, i Cancro sesti con il 69%.

Media propensione alle scappatelle invece per i Vergine che si collocano al settimo posto con il 55%, i Gemelli ottavi con il 53% ed i Pesci noni al 52%. Mentre i segni più fedeli del 2023 sono Capricorno (la cui propensione a tradire è del 48%), Toro (39%) e Scorpione (28%).

Gennaio 2023 è particolarmente trasgressivo per gli Ariete, i Leone ed i Sagittario, segni che potranno godere di una grande carica erotica e di una maggiore capacità di seduzione. Poi l’estate sarà infuocata per tutti i segni dello Zodiaco.

«La congiuntura astrale, ma anche la maggiore esposizione al Sole e l’incremento dei livelli di testosterone e di cortisolo, porteranno ad infiammare i sensi, facendo aumentare il desiderio di tradire» sottolinea Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Particolarmente gli Ariete, essendo molto passionali ed amando particolarmente le avventure, non riusciranno a fare a meno di lanciarsi nel gioco di una relazione parallela. Per i Toro, la latitanza di Venere, che trascorrerà quest’anno parecchio tempo in posizione defilata, potrebbe mandare in secondo piano l’amore ed il sesso. Ma nei mesi estivi, tuttavia, essi si troveranno a vivere molte situazioni inaspettate.

I Gemelli avranno la loro massima vivacità sessuale da giugno ad ottobre: in questo lasso temporale Venere sarà brillante, mentre a partire da agosto Marte non smetterà di abitare in questo segno.

I Cancro, con Mercurio in ottima posizione da aprile fino a metà giugno e poi ancora dalla fine di luglio fino all’8 novembre, saranno favoriti in queste date.

È invece nel primo mese dell’anno che i nati sotto il segno del Leone avranno la maggiore voglia di trasgredire. «Toccheranno il massimo intorno al 18 gennaio» sottolinea il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Per i Vergine l’apice della trasgressione si toccherà a luglio. Per i Bilancia l’anno comincia bene con Marte che fino a fine marzo non smette di rimanere in trigono, rendendo più facile le relazioni. Per gli Scorpione, una lunga quadratura estiva di Venere renderà meno facili i rapporti da giugno ad ottobre. Le maggiori trasgressioni le potranno vivere a marzo e poi a dicembre.

Molto bello e trasgressivo il mese di gennaio per i Sagittario, romanticissimi ma tendenzialmente traditori. Per i Capricorno, nei giorni centrali di gennaio il Sole faciliterà una maggiore connessione alle passioni ed alle fantasie.

Gli Acquario vivranno un gennaio intenso. Marte riaccenderà languori erotici ed occasioni ad hoc per esprimere al massimo l’eros. I Pesci sono anch’essi grandi traditori, ma quest’anno Saturno arriverà solo fino ai 7 gradi del segno, diffondendo concretezza solo per i nati di febbraio.