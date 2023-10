SIETE “GRANFANS” O “NANFANS”? SONO QUELLI CHE, SU ONLYFANS, AMANO AMMIRARE LE SIGNORE UN PO’ FROLLE - BARBARA COSTA RACCONTA LA STORIA DI MICHELLE HARDENBROOK: “HA 71 ANNI, E DA UN PAIO SI È APERTA IL SUO PROFILO PER FARE LE STESSE SPAVALDE DI SUE COLLEGHE CHE HANNO L’ETA’ DELLE SUE NIPOTINE. MICHELLE FA PARTE DI QUELLE ‘NONNE’ CHE SPRIZZANO SESSO DA OGNI RUGA, DENTIERA, E GRINZA. LA SIGNORA È VEDOVA, DI FIGLI NE HA DUE, 50 ENNI, E LA SUA DECISIONE DI METTERSI A FARE PORNO HA DIVISO LA SUA FAMIGLIA. MICHELLE NON SI NASCONDE: ‘IO SONO NATA POVERA, E HO FATTO LAVORI UMILI, CON PAGHE DA FAME’. I PRIMI SOLDI LI HO VISTI QUANDO…”

Barbara Costa per Dagospia

michelle hardenbrook 1

Sei mai stato su GranFans? E su NanFans? No, non sono social nuovi, e sozzi, ma è il gergo di chi, su OnlyFans, gli piace stare e "venire" con le modelle mature! In certi casi, parecchio mature!!! Come la signora Michelle, che è sparita da Instagram, e io non so se l’hanno bannata per le pose da arrapata che ci postava, o è lei che si è ritirata a social pensione, oppure… vabbè, che vado a pensare, la star di OnlyFans di cui vi voglio parlare si chiama Michelle Hardenbrook, ha 71 anni, e da un paio si è aperta il suo profilo per fare le stesse spavalde pornerie di sue colleghe pari in età a sue nipotine.

michelle hardenbrook (6)

La vedete: Michelle fa parte di quelle "nonne" che tali non si sentono giammai vogliono essere, ma, al contrario, sprizzano sesso e voglia di sesso da ogni ruga, dentiera, e grinza.

Ce ne sono di signore "in età" che menopausate scommettono sé stesse su OnlyFans, facendosi pagare per giochi sessuali, godurie sessuali, e video-s*gate, e chat hard. Non se ne vergognano, a-f-f-a-t-t-o, e palese lo dicono: su OnlyFans inseguono soldi e gloria. Pretendono la loro fetta di notorietà. Se la 71enne Michelle (ehi, ma si è fidanzata? Balzava il rumor che avesse rimorchiato un toy boy californiano e che lo avrebbe raggiunto sulla West Coast) è probabilmente tra le più anziane a snudarsi e con piacere e con orgoglio ad ostentare cosce e sedere e tette e tutto ciò che i suoi – quanti, 400? di più??? paganti, e fissi, e in maggioranza giovani – abbonati OnlyFans le chiedono.

michelle hardenbrook 7

E gira altresì video di sesso a richiesta e no, con uomini, in amatorial, e sentila un po’: “Da non credere quanti imberbi maschi desiderano far sesso con me. Non ne hanno mai abbastanza”. Si vanta Michelle: “Io sono la gilf dei loro sogni, e dei tuoi”. Ha torto? Cosa ha in meno Michelle di una che potrebbe essere sua nipote, tranne una anca sana per cui si è dovuta operare? Il botox se lo fa pure lei, e a sfacciataggine di sicuro fa mangiar la polvere a buona parte di porno pupette. Mai ignorare che su OF emerge e vince chi ci sa fare, e nient’altro.

Nonna porno Michelle è in buona compagnia, e concorrenza. Se non coetanea comunque agguerrita. Ci sono modelle granny che su OnlyFans puntano sul fetish, sulla dominazione, come Elaina St. James, 57 anni, e una che a 18 anni ci ha provato, ad entrare nella moda, vista la sua altezza e le sue gambe lunghe, ma ogni agenzia l’ha cassata, sempre con la solita ragione: troppo grassa! Elaina oggi pesa più di allora, e però dice che è col corpo “che ho ora, segnato, e non più filiforme, che ho successo e soddisfazioni”.

michelle hardenbrook 2

E anche il pubblico di Elaina è composto per lo più da giovani. E su OnlyFans, va da sé, come utenti porno non ci sono solamente giovani, anzi: i boomers rimangono analogici nel rimpianto, mica nelle s*ghe. Anche il fetish non conosce età. È uscita "Granny Panties", guida in cui Ruby Lynne, pseudonimo di una assistente sociale di Portland, ti spiega come lei, superati i 50 anni e da un bel pezzo, ha fatto il suo bel denaro mettendosi a vendere la sua biancheria usata e non lavata sicché sporca e puzzolente, online.

Se Elaina è una mamma single con un figlio adolescente da finir di crescere, Michelle Hardenbrook è vedova, di figli ne ha due, 50 enni, e la sua decisione di mettersi a fare porno ha diviso la sua famiglia: il maschio, Harry, se non è proprio contento del lavoro della madre, lo rispetta e non la giudica, mentre l’altra figlia ha chiuso i rapporti con Michelle. Lo stesso hanno fatto membri del suo parentado. Michelle non si nasconde: “Io sono nata povera, e ho fatto lavori umili, con paghe da fame.

michelle hardenbrook 3

I primi soldi li ho visti quando per un periodo ho fatto la escort, in segreto, e mi piaceva, non era male, ero una libera, mai avuti magnaccia. Ma ho dovuto smettere, per seri problemi alle ovaie. Adesso sto su OnlyFans. È meno stancante. E mi sento realizzata. Lo so che le donne della mia età pensano e fanno tutt’altro. OK, io sarò pure strana, ma sono orgogliosa di quello che faccio, e sono pure brava a farlo”.

michelle hardenbrook 4 michelle hardenbrook (7) elaina st james (2) elaina st james michelle hardenbrook (11) elaina st james (4) michelle hardenbrook (3) michelle hardenbrook elaina st james (3) michelle hardenbrook 5 michelle hardenbrook (10) michelle hardenbrook (2) michelle hardenbrook (2) michelle hardnebrook michelle hardenbrook (13) michelle hardenbrook (4) michelle hardenbrook of michelle hardenbrook (12) michelle hardenbrook (15) michelle hardenbrook (8) michelle hardenbrook (5) michelle hardenbrook (14) michelle hardenbrook (9) michelle hardenbrook 6