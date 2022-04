SIETE DA POCO IN UNA RELAZIONE E I VOSTRI AMICI HANNO INIZIATO A EVITARVI? - L'ESPERTA LOUANNE WARD SPIEGA CHE LE COPPIE CADONO SPESSO IN ALCUNI ERRORI RICORRENTI - NIENTE BATTUTE PESANTI E SARCASMO QUANDO SIETE IN COMPAGNIA DI ALTRI: "NON SOLO COMPROMETTE LA TUA RELAZIONE, MA METTE LO SPETTATORE INNOCENTE IN UNA POSIZIONE IMBARAZZANTE PERCHE' DEVE DECIDERE SE RIDERE O DIFENDERE LA VITTIMA" - E POI, NON VANTATEVI CONTINUAMENTE DEL VOSTRO RAPPORTO, LIMITATE LE SMANCERIE E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Avete molti amici single e volete evitare errori di coppia? Louanne Ward, australiana, esperta di relazioni sentimentali, ha alcuni consigli e alcuni suggerimenti su errori da evitare. «Essere single ha le sue sfide e il galateo degli appuntamenti è sempre un argomento caldo tra single e coppie allo stesso modo», ha detto al Daily Mail.

«Ma ci sono un sacco di cose che le coppie fanno di fronte ai loro amici single che sono altrettanto discutibili... la cieca mancanza di consapevolezza sociale può essere imbarazzante».

ERRORE UNO: TROPPE BATTUTE

C'è una linea sottile tra le battute sarcastiche e lo sminuire l’altro, dice Louanne. Fare una battuta a spese del tuo partner o colpirlo con sarcasmo non è solo umiliante e irrispettoso, ma sta compromette le tue amicizie.

«Umiliare pubblicamente il tuo partner potrebbe sembrare uno scherzo innocuo per te, ma è una nota bandiera rossa per comportamenti tossici», ha detto. «Farlo di fronte a testimoni compromette la tua relazione e mette lo spettatore innocente in una posizione imbarazzante perché alla fine deve scegliere se ridere con te o difendere la vittima».

Il suo consiglio è di non fare commenti sprezzanti di fronte agli altri. «Può essere divertente per te e anche per il tuo partner, ma lo spettatore non ha accesso alle regole della tua relazione, quindi non includerlo nel gioco» ha detto.

ERRORE DUE: VANTARSI TROPPO

Per quanto tutti siano felici che tu abbia trovato un partner, non tutti vogliono sentirti parlare costantemente di quanto sia perfetta la tua relazione, di quanto sia fantastico il sesso e di quanto sia meravigliosa la vita ora che vi siete trovati.

«Le confessioni d'amore sui social media sono commoventi e nutrono sentimenti profondi a cui i tuoi amici single sono favorevoli, ma se racconti ogni mazzo di fiori, biglietto d'amore, cena romantica, occasione in arrivo e cosa stai pianificando non è così diverso dal vantarsi della nuova bici che hai ricevuto per il tuo ottavo compleanno sapendo che i genitori dei tuoi amici non potevano permettersi di comprarne una», ha detto Louanne.

Divertiti ad essere innamorato e ispira i tuoi amici single a continuare il viaggio per trovare la loro anima gemella, ma esercita empatia e sii consapevole di come si sentono gli altri.

ERRORE TRE: TROPPE SMANCERIE

Abbiamo tutti assistito a scene di "accoppiamento in natura" su National Geographic.

«Sappiamo che gli uccelli lo fanno, le api lo fanno e noi lo facciamo... Ma PER FAVORE non farlo davanti neanche a un SOLO amico. L'affetto è una bella espressione d'amore, ma c'è una linea da non superare», ha detto.

«Ficcare la lingua nell'orecchio del tuo partner mentre sta conversando, toccare le zone erogene in modo evidente o baciarsi appassionatamente sono attività da praticare durante i vostri appuntamenti quando siete solo voi due».

In definitiva, sii consapevole di ciò che ti circonda. Se sei con un solo amico e trascorri la notte a sbaciucchiare il tuo partner, hai appena invitato uno spettatore ignaro a un momento a cui non si è mai iscritti.

ERRORE QUATTRO: ARRABBIARSI IN PUBBLICO

Può essere vero che tutti amiamo un po' di rivalità sul campo sportivo, nella sala del consiglio e con i nostri fratelli, ma quando si tratta di passare del tempo con amici accoppiati nessuno vuole fare l'arbitro.

«Le discussioni fanno parte della vita... ma hanno un tempo e un luogo. Entrare in una discussione in piena regola di fronte agli altri è già abbastanza imbarazzante, ma di fronte a un solo amico, lo mette a disagio e lo fa sentire su un campo di battaglia senza un'arma», ha detto Louanne.

«Non c'è nessun posto dove scappare e nessun posto dove nascondersi, soprattutto se la discussione si intensifica e si arriva al punto di includere l'unico amico a cui si chiede di esprimere la sua opinione su chi ha torto».

ERRORE CINQUE: SEGNA IL TUO TERRITORIO

Sicurezza e possessività tendono a farci segnare il territorio. «Una minaccia a qualcosa o qualcuno può generare un intenso bisogno di rivendicare cose che non possiedi», ha detto.

«La gelosia colpisce il cervello e può innescare il rilascio di ormoni dello stress che causano una fuga o una risposta di lotta. Può anche causare "dolore sociale" e paura di essere rifiutato». «Potrebbe essere una risposta naturale, ma essere possessivi e gelosi può essere la situazione più atrocemente imbarazzante per tutte le persone coinvolte».

Intercettare una conversazione, metterti nel mezzo, reindirizzare l'attenzione su di te, respingere la terza parte, essere eccessivamente alla mano e affettuosi sono tutte forme di marcatura del tuo territorio.