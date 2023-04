14 apr 2023 18:48

SIETE PRONTI PER UN ALTRO WEEKEND DI PIOGGIA E FREDDO? – UN NUOVO CICLONE SI STA PER ABBATTERE SULL’ITALIA. DOMANI È PREVISTO UN FORTE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEO SULLE REGIONI TIRRENICHE CENTRALI. DOMENICA IL MALTEMPO SCENDERA' VERSO IL SUD – L'ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA…