SIETE RIMASTI DELUSI PERCHÉ HANNO CASSATO IL VOSTRO ATTORE PREFERITO DA UN FILM? SE COMPARE NEL TRAILER POTETE FAR CAUSA ALLA CAUSA DI PRODUZIONE - LO HA STABILITO UN GIUDICE AMERICANO CHE HA ACCOLTO LA DENUNCIA DI DUE APPASSIONATI DI CINEMA CHE HANNO NOLEGGIATO "YESTERDAY" CONVINTI CI FOSSE ANA DE ARMAS. I DUE ERANO STATI INGANNATI DAL TRAILER E… -VIDEO

DAGONEWS

ANA DE ARMAS

Gli appassionati di cinema delusi dal fatto che il loro attore preferito sia stato escluso da un film dopo essere apparso nel trailer possono citare in giudizio la casa produttrice per pubblicità mendace falsa pubblicità.

Due appassionati di cinema affermano che la Universal Pictures li ha indotti a noleggiare il film del 2019 "Yesterday" perché nel trailer appariva l'attrice Ana de Armas.

Peter Michael Rosza, 45 anni, di San Diego, e Conor Woulfe, 39 anni, del Maryland, affermano di aver sborsato oltre $ 3,99 ciascuno per guardare la commedia di Richard Curtis su Amazon Prime, solo per poi scoprire che de Armas era stata esclusa dal cast.

Una class action presentata all'inizio di quest'anno sostiene che i fan erano stati indotti a pensare che la star cubana di "No Time To Die" avrebbe avuto un posto di rilievo. Tuttavia dell’attrice 34enne non c’era traccia.

La Universal aveva chiesto al giudice distrettuale degli Stati Uniti Stephen Wilson di respingere la denuncia, sostenendo che i trailer sono protetti dal primo emendamento della costituzione degli Stati Uniti, che garantisce la libertà di parola.

Ma nella sua sentenza di giovedì, Wilson ha respinto l'argomentazione dello studio, affermando che i trailer sono soggetti a leggi sulla pubblicità onesta. «In sostanza, un trailer è una pubblicità progettata per vendere un film fornendo ai consumatori un'anteprima del film» ha scritto il giudice. Si tratta di una causa di 5 milioni di dollari. Gli avvocati si riuniranno nuovamente per il caso il 3 aprile.

