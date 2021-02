John Mullan per "www.dailymail.co.uk"

Se considerate Bridgerton la risposta volgare di Netflix a Downton Abbey, non sapete quanto ci sia di vero nelle loro piccanti abitudini sessuali. Ma come? Non è ambientato nell'età pudica di Jane Austen, quando il sesso al di fuori del matrimonio era impensabile?

Beh, quando si trattava di vizi sessuali, dipendeva da chi eri. I membri delle classi nobili della Regency England potevano non essere fisicamente attraenti come i personaggi principali di "Bridgerton", ma molti erano altrettanto disinibiti.

Posso dirlo con sicurezza, avendo trascorso gran parte della mia carriera accademica facendo ricerche sulla letteratura di questo periodo e come consulente storico dei creatori di Bridgerton sui costumi sociali e sessuali della Londra del XIX secolo.

Dopotutto, il periodo in cui è ambientato prende il nome da “Regency”, il più edonista dei reali britannici, George, il principe reggente, che prese il posto del padre malato di mente, Giorgio III, dal 1811 al 1820.

Era un individuo corpulento, con una serie di amanti, tra cui l'attrice Mary Robinson, e si frequentava con donne sposate come la marchesa di Hertford e la marchesa Conyngham, entrambe esortate ai rapporti con il principe da mariti compiacenti.

Ma non era l'unico donnaiolo della famiglia. I fratelli del principe reggente, il duca di York, il duca di Clarence (in seguito Guglielmo IV) e il duca di Kent (padre della regina Vittoria) erano noti per le loro avventure extraconiugali, in netto contrasto con il padre.

Giorgio III era devoto alla regina Charlotte, una principessa tedesca che incontrò per la prima volta il giorno del loro matrimonio. Hanno avuto 15 figli insieme e, cosa insolita per un re britannico, non ha mai avuto un'amante.

Ma nessun lettore di giornali dell'epoca era all’oscuro di ciò che faceva la generazione più giovane di reali. Una delle storie più succose riguardava il principe Federico, duca di York e comandante in capo dell'esercito.

Ha venduto commissioni nei reggimenti di fanteria e cavalleria tramite la sua amante, Mary Anne Clarke, che prendeva soldi da ogni transazione. La verità è emersa perché, dopo la fine della loro relazione, il principe ha interrotto l'assegno della signora Clarke e lei si è vendicata rendendo pubblica la sua storia.

Lei e altre importanti cortigiane erano celebrità dei tabloid dei loro tempi. Si attaccavano a un uomo alla volta e lui, in cambio di favori sessuali, le "proteggeva", dando loro un reddito, un luogo piacevole in cui vivere e forse la promessa di una pensione.

Nella Londra di quegli anni, la cortigiana più famosa era Harriette Wilson, una dei 15 figli di un orologiaio svizzero che abitava a Londra, introdotta in quel mondo dalla sorella maggiore Amy. Anche altre due sorelle, Sophia e Fanny, erano cortigiane e le quattro si scambiavano clienti aristocratici.

All'età di 15 anni, Harriette divenne l'amante del conte di Craven dopo il quale ebbe una serie di uomini titolati o potenti, tra cui Arthur Wellesley, il duca di Wellington. Non c'era nulla di segreto in queste relazioni: era uno status per uomini del genere essere visti con Harriette che era sessualmente appetibile, ma anche intelligente e divertente.

Una cortigiana di successo doveva essere elegante e socialmente esperta. Partecipava a riunioni in cui le mogli erano assenti. C'erano persino balli speciali per gli uomini e per le loro cortigiane.

A 40 anni, quando Harriette si trovò a corto di soldi dopo che i suoi aristocratici clienti le avevano negato la pensione, decise di incassare scrivendo un libro di memorie.

Se gli ex amanti volevano mantenere i loro nomi fuori dal libro, la sua tariffa standard era di 200 sterline. La famosa frase di Wellington - "Pubblica e sii dannata!" - era in risposta alla minaccia di Harriette di pubblicare il suo nome e citare le sue lettere. Tuttavia, molti altri pagarono e il giorno della pubblicazione c’era la fila per comprare il libro.

In Bridgerton, il personaggio più vicino che abbiamo ad Harriette Wilson è Siena, cantante d'opera e amante di Anthony Bridgerton, il rampollo di famiglia. Per molti aristocratici dell’epoca, la liberazione dei costumi sessuali era un segno di raffinatezza. L'esempio più famoso è il poeta e politico Lord Byron.

Notevole la sua famigerata relazione con Lady Caroline Lamb, figlia di un conte e moglie dell'onorevole William Lamb, erede di un visconte, che si dice lo abbia descritto al loro primo incontro come "pazzo, cattivo e pericoloso". La loro relazione finì per dare scandalo solo dopo la fine della storia quando Byron la insultò a un ballo e lei cercò di tagliarsi i polsi con un bicchiere di vino rotto.

Byron amava le donne mondane e aristocratiche - come la sua mentore, Lady Melbourne, che aveva avuto relazioni giovanili con il Principe di Galles, Lord Egremont e il Duca di Bedford, pur conservando il suo posto di decana dell'alta società.

Un’altra amante era Lady Oxford, 16 anni più grande di lui e che aveva quello che chiameremmo un "matrimonio aperto" con il conte di Oxford.

Tutto questo è, ovviamente, un mondo lontano dalle pagine dei romanzi di Jane Austen, anche se Bridgerton inizia nel 1813, l'anno in cui è stato pubblicato il suo secondo romanzo, “Orgoglio e pregiudizio”. Nei suoi romanzi si sfiora solamente la vita degli aristocratici, mentre quasi tutti i suoi personaggi principali appartengono alle classi "medie".

L'unica eccezione possibile è Mr. Darcy, il nipote di un conte. Tutti gli altri sono gentiluomini o gentildonne, che vivono modestamente nell'Inghilterra di provincia. Tre delle sei eroine di Austen sposano dei vicari. E tra queste classi, per le quali "rispettabile" era l'aggettivo più importante, la correttezza sessuale era essenziale.

Tuttavia, ai confini di quel mondo, Austen lascia intravedere i vizi di quella società. In “Mansfield Park”, Fanny Price, la sua eroina più pudica, scopre con orrore che Henry e Mary Crawford partecipano a feste in cui donne sposate flirtano con uomini che non sono i loro mariti.

bridgerton 18

Gli incontri vengono consumati nelle loro ville a Richmond, mentre lo zio dei Crawford mantiene un'amante (nella peccaminosa Twickenham). Fanny scopre poi (da un giornale) che sua cugina Maria, che ha sposato per soldi un uomo che disprezza, ha avuto una relazione con Henry Crawford.

Ironia della sorte, il principe reggente, che condivideva la permissività dei Crawford, amava i romanzi moralmente conservatori di Austen. Dopo “Mansfield Park”, ha fatto sapere ad Austen che voleva che lei gli dedicasse il suo prossimo romanzo. La scrittrice - che lo disprezzava per il tradimento della moglie, la principessa Caroline - fu convinta da suo fratello e sua sorella che doveva accettare.

