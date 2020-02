SIETE SPOSATI MA SOGNATE DI DORMIRE IN LETTI SEPARATI? NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTE CHE SIETE IN CRISI CON IL PARTNER – SEMPRE PIÙ COPPIE PRENDONO QUESTA DECISIONE NELLA SPERANZA DI DORMIRE MEGLIO - E L’INTIMITÀ NON VIENE MINATA DAL MOMENTO IN CUI FARE SESSO DIVENTA UNA SCELTA CONSAPEVOLE E NON UN "OBBLIGO" LEGATO ALLA VICINANZA – MA ATTENZIONE: NON È UNA SOLUZIONE CHE VA BENE PER TUTTI…

Per molte persone la notte si traduce nel dormire con il proprio compagno. Ma c’è una tendenza che scardina questa abitudine: sempre più coppie decidono di dormire in letti separati. Non un male per gli esperti che lo reputano il modo migliore per superare i problemi coniugali.

Secondo un sondaggio del 2017 della National Sleep Foundation, quasi una coppia sposata su quattro negli Usa dorme in letti separati.

Jill Lankler, psicologa di New York e life coach, dice che anche se il numero sembra alto molte coppie sono restie a provarlo. «Le persone stanno perdendo il sonno. Si svegliano a vicenda e c'è un risentimento che mina la relazione. Se non si affronta, ovviamente la relazione soffrirà, il lavoro soffrirà. È tutto a cascata».

Perché le coppie hanno paura di dormire in letti separati

Da un punto di vista pratico, dormire in letti separati può aiutare il sonno. I coniugi possono lavorare in orari diversi. Si può russare e il sonno non viene disturbato. Tuttavia, anche se il passaggio a due letti può essere la soluzione migliore, molte coppie temono ancora la divisione notturna, ha aggiunto Lankler. Se dormire insieme disturba il sonno, per molti dormire in letti separati potrebbe uccide l’intimità. Eppure parlarne liberamente può migliore la relazione.

Dalla regina Elisabetta II e il principe Filippo a Donald Trump e Melania Trump sono diverse le coppie che dormono separatamente, senza che questo significhi necessariamente essere in crisi.

Una soluzione che non va bene per tutti

«Tuttavia, se dormire separatamente può aiutare il riposo e la comunicazione, non è da tutti» ha affermato Sophie Jacobi-Parisi, avvocato di New York. «È molto facile trasformarsi in persone che non si incontrano mai se si lavora e si cresce dei figli. Se non si ha alcun punto di contatto con il coniuge è molto facile avere la sensazione di essere semplicemente una squadra al lavoro».

Per le coppie che hanno intrapreso questa strada senza mai averne parlato può essere il primo passo verso il divorzio. Ma dormire insieme quando qualcosa non funziona è ugualmente un danno per la coppia.

Che dire dell'intimità?

»La vita sessuale di una coppia non sarà rovinata dormendo separatamente più di quanto non fa una TV in una camera da letto» ha detto Lankler.

In effetti, dormire in letti separati può creare l'opportunità di creare uan vita sessuale sana. Non più una scelta casuale, ma una scelta consapevole di voler passare la notte con il partner. Inoltre può alleviare parte della pressione che si percepisce dormendo insieme. «Si ha voglia di ritagliarsi del tempo - ha detto Lankler - E decidi tu quando vuoi farlo».

