14 dic 2019 11:23

SIGNORE, METTEVI IN CODA: COLIN FIRTH E LIVIA GIUGGIOLI SI SEPARANO – CON UN COMUNICATO SCARNO L'AGENTE DEL'ATTORE HA DATO LA NOTIZIA DELLA FINE DELL'AMORE DOPO 22 ANNI DI MATRIMONIO: “RESTANO AMICI E UNITI NEL LORO AMORE PER I FIGLI” – LA ROTTURA ARRIVA DOPO LA CRISI DEL 2018 QUANDO LEI CONFESSÒ DI AVER AVUTO UNA RELAZIONE CON UN GIORNALISTA ITALIANO CHE POI DENUNCIÒ PER STALKING… - VIDEO