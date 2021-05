LE SIGNORE DEL WEST – NEGLI STATI UNITI CI SONO SEMPRE PIÙ RANCH GESTITI DA DONNE: LE COWGIRL SI STANNO CONQUISTANDO UN LORO SPAZIO NELL’ECONOMIA RURALE DELL’OVEST. TE CREDO: I MASCHI CHE UN TEMPO AVREBBERO EREDITATO LE STALLE E LE PRATERIE OGGI PREFERISCONO CERCARE LAVORI COMODI IN CITTÀ. E LASCIANO LE SIGNORE A FARE BUSINESS CON AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E RODEO…

Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

A 29 anni Elle Parker ha già declinato la sua passione per i cavalli in molti mestieri che nell' immaginario collettivo appartengono ai cowboy del West: ha lavorato da «cowgirl» in ranch dell' Idaho e dell' Oregon per poi tornare nel suo Montana dove, a Miles City, è stata assunta come ispettore per il controllo di razze e stato di salute del bestiame. Poi la passione per i cavalli l' ha riportata verso la vita di ranch e, soprattutto, l' organizzazione dei rodeo.

Un po' più a Est, a Kremmling, sulle Montagne Rocciose del Colorado, Caitlyn Taussig è l' anima di Indigo, un ranch gestito da donne. Crescendo ha visto sua madre impegnata soprattutto in cucina, mentre lei veniva chiamata spesso a dare una mano col bestiame.

Si è appassionata e, poco interessata ai fornelli, ha capito che con le nuove tecnologie la forza fisica dell' uomo non era più indispensabile per mandare avanti un allevamento e curare i cavalli.

Elle e Caitlyn sono solo due delle tante donne del West che stanno interpretando il mestiere del cowboy al femminile. La stampa racconta storie simili in molti Stati mentre i «ranch delle donne» si moltiplicano dal South Dakota allo Stato di Washington all' Oregon, all' Oklahoma. Può sembrare una stranezza, visto che da John Wayne in poi siamo abituati a considerare il West terra di cowboy: uomini, appunto.

Ma queste donne a cavallo la vedono diversamente: nelle tribù indiane che hanno vissuto per secoli in queste terre, con gli uomini impegnati nella caccia o guerrieri, erano le donne a occuparsi del bestiame e della terra. E anche nei territori controllati dai messicani il ruolo delle donne negli allevamenti era tutt' altro che marginale.

Le cose sono cambiate dopo il Seicento, con l' arrivo dei coloni dall' Europa che avevano altre idee sulle divisioni di ruoli tra sessi. Al resto ha pensato Hollywood. Ora che i rapporti sociali sono cambiati, il genere western non trionfa più nei cinema e la meccanizzazione dell' agricoltura e dell' allevamento ha reso la forza fisica meno importante rispetto alle capacità di business e di marketing, le donne si stanno conquistando un loro spazio nell' economia rurale dell' Ovest americano.

Anche perché i maschi che un tempo avrebbero ereditato stalle e praterie oggi spesso preferiscono cercare lavori più comodi in città. Già dalle indagini fatte qualche anno fa dal ministero dell' Agricoltura Usa (dati del 2012) era emerso che il 14% dei 2 milioni di business agricoli Usa aveva un proprietario donna. Intanto è nata una letteratura sulle cowgirl e la sola associazione Women in Ranching raccoglie 200 imprenditrici che gestiscono 140 ranch al femminile.

Da allora il fenomeno sembra essere ulteriormente cresciuto. Ranch che producono e allevano, ma spesso ospitano anche gente delle aree urbane a caccia di esperienze outdoor. Come il Ranch 320 di Gallatin Gateway, in Montana con l' allevamento dei cavalli e l' accoglienza degli ospiti gestita insieme da uomini e donne. Ma stanno diventando numerosi i ranch women only come Indigo o Wild West Women: a volte veri camp di addestramento per donne «toste» che cercano nell' Ovest l' ispirazione per emergere in finanza o nei team di computer scientist di aziende tecnologiche dominati da uomini.

Le donne sono in genere più abili nel trasformare la vita di un ranch in un business redditizio, ma non si tratta solo di fiuto per gli affari. Elle Parker, che si trascina dietro in tutti i rodeo il figlioletto, Gabe, di 6 anni, ha una passione infinita per la vita all' aria aperta: «Dopo il liceo ho fatto sei mesi alla Montana State University ma non sapevo che lavoro volevo fare. Sapevo che volevo girare il mondo a cavallo: ho cominciato a vagare per ranch, dal Montana all' Idaho, all' Oregon. Nessuno si è meravigliato, tutti mi hanno dato lavoro».

