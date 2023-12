27 dic 2023 19:33

SIGNORINA, SI SPOGLI - A VARESE, UN TECNICO RADIOLOGO È STATO DENUNCIATO PER VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA: FACEVA SPOGLIARE LE PAZIENTI PER RENDERE PIÙ "NITIDE" LE RADIOGRAFIE, E IN ALCUNI CASI LE PALPEGGIAVA - NEL SUO CELLULARE SONO STATE TROVATE DUE FOTOGRAFIE CHE RIPRENDEVANO IL CORPO DI DUE PAZIENTI NUDE - LE VITTIME DEL MEDICO SAREBBERO ALMENO 20: IN DUE CASI, IL DOTTORE AVREBBE...