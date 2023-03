IL SILENZIO SENZA INNOCENTI - DAVANTI AL PM, CAMILLA MARIANERA, LA PRATICANTE AVVOCATO ACCUSATA DI CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI, TACE E NON SOLO NON DICE CHI È L’ANONIMA TALPA CHE LE AVREBBE VENDUTO I SEGRETI DELLE INDAGINI IN CAMBIO DI 300 EURO MA NON SI PREOCCUPA NEANCHE DI DARE LA SUA VERSIONE DEI FATTI O DI CHIARIRE LA SUA ESTRANEITÀ ALLE ACCUSE CONTESTATE - IL TRIBUNALE DEL RIESAME HA RIGETTATO LA RICHIESTA DEL SUO AVVOCATO CHE AVEVA PROPOSTO DI TRASFERIRE LA RAGAZZA AGLI ARRESTI DOMICILIARI…

1 - MARIANERA TACE CON IL PM

Estratto dell’articolo di Val.Err. per “il Messaggero”

È rimasta ancora in silenzio. Come aveva fatto all'interrogatorio di garanzia, quando si è limitata a dire che quelle parole captate dai carabinieri, su un suo amico dell'Ufficio intercettazioni della procura di Roma, pronto a venderle notizie su indagini e pedinamenti, erano millanterie. Camilla Marianera, la giovane praticante avvocato, accusata di corruzione in atti giudiziari, non ha cambiato linea.

Ha trascorso quasi un mese in cella (l'arresto è dello scorso 14 febbraio), ma la detenzione […] non ha scalfito la sua volontà. Ieri i pm […] sono tornati a interrogarla e Marianera è rimasta in silenzio. Agli atti ci sono anche alcune immagini, recuperate dalle videocamere di sorveglianza che hanno immortalato la giovane praticante negli uffici, mentre parla con alcuni impiegati. […]

Anche il suo fidanzato, Jacopo De Vivo, figlio dell'ultrà giallorosso "Peppone" morto sette anni fa, ha scelto di tacere. Secondo le ipotesi dell'accusa, sarebbe stato proprio De Vivo, arrestato insieme a lei, a metterla in contatto con Luca Giampà, il marito di Mafalda Casamonica, che aveva trovato una cimice nella sua auto e voleva sapere se fosse intercettato dalla procura di Roma: «Io tramite il mio studio - spiegava Marianera all'uomo - diciamo che conosciamo una persona che sta in procura nell'ufficio dove sbobinano le intercettazioni e tutto. E a me fa tanti favori, tipo che se gli metto il nome con la data di nascita...». E ancora: «Davanti a me scrive sul computer - spiegava la giovane - lui mi dice praticamente: inserito gps sotto la macchina, oppure predisposto ocp (osservazione controllo e pedinamento, ndr) su via... o sotto casa». […]

2 - TALPE IN PROCURA L’AVVOCATA DEI MISTERI FA IL BIS DAVANTI AI PM “NON DICO NULLA”

Estratto dell’articolo di Andrea Ossino per “la Repubblica - Edizione Roma”

[…] Tre settimane trascorse in una cella da 20 per 25 metri condivisa con le altre detenute […] non hanno scalfito il carattere di Camilla Marianera, l’aspirante avvocatessa che avrebbe venduto informazioni che dovevano restare segrete. […] Per la ventinovenne, ex collaboratrice dell’assessore capitolino Monica Lucarelli, la speranza di uscire a breve dal carcere è terminata quando il tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta del suo avvocato che aveva proposto di trasferire la ragazza agli arresti domiciliari. […]

Camilla Marianera è […] un’aspirante penalista che nel 2019 si è laureata all’Università degli Studi Nicolò Cusano di Roma. È una lavoratrice che ha trascorso molto tempo in un noto studio legale romano, prima di venire assunta, nel dicembre scorso, in Campidoglio, alle dipendenze dell’assessore alla Sicurezza.

[…] «Una brava ragazza» che si era adattata alla bella vita. Non una criminale incallita. Per questo, forse, qualcuno deve aver pensato che dopo tre settimane trascorse in carcere potesse confessare qualcosa, dire chi è l’anonima talpa che le avrebbe venduto i segreti delle indagini in cambio di 300 euro, o quantomeno spiegare la sua versione dei fatti, chiarire la sua estraneità alle accuse contestate. Nulla di tutto ciò. […]

