SILICON GIALLO - NIMA MOMENI, ARRESTATO PER AVER ACCOLTELLATO A MORTE IL FONDATORE DI "CASHAPP" BOB LEE, AVREBBE COMMESSO L'OMICIDIO A CAUSA DI UN PRESUNTO RAPPORTO EXTRACONIUGALE TRA SUA SORELLA (CHE E' SPOSATA) E LO STESSO LEE - DALL'AUTOPSIA E' EMERSO CHE NEL CORPO DEL MILIARDARIO C'ERANO TRACCE DI ALCOL, COCAINA E KETAMINA...

bob lee 2

1. USA: FONDATORE DI CASHAPP UCCISO, 'COCKTAIL DI DROGHE IN CORPO'

(ANSA) - Bob Lee, il fondatore di CashApp ucciso a coltellate il mese scorso a San Francisco, aveva un cocktail di droghe nel suo corpo. Lo scrive l' Huffington Post citando l'esito dell'esame autoptico.

In particolare, i campioni di sangue hanno rivelato tracce di cocaina e ketamina nonché di alcol. Lee, 43 anni, è stato ritrovato in una pozza di sangue dalla polizia di San Francisco in un quartiere bene della città. Lui stesso era riuscito ad allertare il 911 (il numero di emergenza in Usa) dicendo di essere stato accoltellato.

nima momeni 1

Il manager è stato dichiarato morto in ospedale. Alcuni giorni dopo la autorità hanno arrestato un uomo, Nima Momeni, 38 anni, consulente tecnologico residente a Emeryville, alla periferia di San Francisco. Si tratta di una persona nota alla vittima e con la quale aveva avuto una lite in strada dopo aver lasciato una festa, durante la quale presumibilmente si era fatto uso di sostanze stupefacenti.

2. LO STRANO CASO DI BOB LEE: L’OMICIDIO DEL MILIARDARIO CHE STA OSSESSIONANDO LA SILICON VALLEY

Estratto dell'articolo di Elisabetta Rosso per www.fanpage.it

[…] Nima Momeni ha studiato a Berkeley, e per 15 anni ha lavorato come imprenditore e consulente tecnologico nella San Francisco Bay Area, fino a quando una sera in un vicolo buio ha deciso di affondare il coltello nel cuore del miliardario Bob Lee, come spiega il dipartimento di polizia di San Francisco.

nima momeni 3

È un noir da Silicon Valley, fatto di gelosie, sangue, tradimenti extraconiugali, e forse droghe. I protagonisti della storia sono tre, Bob Lee, 43 anni, fondatore di Cash App, Nima Momeni, 38 anni, proprietario di Expand IT, un'azienda di supporto tecnico e consulenza di Emeryville, e sua sorella Elyassnia. Secondo la ricostruzione della polizia Momeni dopo una lite con Lee, forse a causa del presunto rapporto con la sorella […].

elyassnia la sorella di nima momeni 2

La dinamica dell'omicidio di Bob Lee

[…] Sembra però che l’omicidio sia stato commesso in nome della sorella di Momeni. Il miliardario e Elyassnia secondo un testimone anonimo erano intimi, non ha specificato se si trattasse o meno di un rapporto romantico, la sorella di Momeni infatti è sposata con un chirugo plastico di San Francisco, ma come spiega sempre il testimone il matrimonio era in crisi. Sicuramente c’è stata una lite, a suggerirlo è proprio un messaggio inviato il 4 aprile.

bob lee 4

Elyassinia, ha scritto infatti a Lee: “Volevo solo assicurarmi che stessi bene, perché so che Nima ci è andato giù pesante con te e ti ringrazio per essere un uomo di classe che gestisce la cosa con eleganza. Ti amo. Che str*nzi egoisti”.

Sembra infatti che nel pomeriggio, come racconta il testimone anonimo, tutti si siano ritrovati a bere in un appartamento, quello di Elyassnia. E in quel momento Momeni ha deciso di affrontare Lee in pubblico, chiedendogli se lui e la sorella facessero uso di droghe, il miliardario lo ha rassicurato dicendo che non c’era nulla di cui preoccuparsi.

nima momeni 2

[…] I filmati delle telecamere di sicurezza, gli sms, e l’arma suggeriscono che Momeni voleva uccidere Lee, non è stato solo un incidente. Secondo i pubblici ministeri infatti l’uso di un coltello da cucina da parte di Momeni per uccidere Lee è un’ulteriore prova di un "attacco pianificato e deliberato". […]

elyassnia la sorella di nima momeni 1

Nonostante i colleghi e gli amici con un clichè sempiterno abbiano detto alla polizia: "Sono rimasto completamente sorpreso", o "non ho mai notato nessuna bandiera rossa", Momeni ha dei precedenti. Nel 2011 era stato accusato nella contea di Alameda, in California, per la presunta vendita di un coltello a serramanico e per la guida con patente sospesa, ha spiegato il San Francisco Chronicle.

Momeni ha dichiarato di non contestare il reato di guida e ha sottolineato l'indagine del coltello era stata archiviata. Ha anche affrontato un’accusa per guida in stato di ebbrezza nel 2004, secondo il Chronicle. Venerdì intanto Momeni è comparso in tribunale, a San Francisco, dove il giudice ha rinviato la sua udienza al 25 aprile e confermato nel frattempo la detenzione cautelare.

