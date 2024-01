LA SILICON VALLEY ALLA PECHINESE - IN MENO DI 30 ANNI, LA CITTÀ DI SHENZHEN È STATA TRASFORMATA DA UN PICCOLO VILLAGGIO DI AGRICOLTORI E PESCATORI A UNA MEGALOPOLI DOVE AZIENDE, STARTUP E GENI DELLA TECNOLOGIA SI INCONTRANO PER FAR DIVENTARE LA CINA UNA SUPERPOTENZA HI-TECH - QUI CI SONO TUTTE LE PRINCIPALI AZIENDE TECNOLOGICHE DEL "DRAGONE", CHE GRAZIE A INCENTIVI GOVERNATIVI, LAVORATORI SOTTOPAGATI E LEGGI SUL COPYRIGHT E SULLA PRIVACY INESISTENTI, POSSONO SFORNARE "DEVICE" E PROGETTI IN RAPIDA SUCCESSIONE...

Estratto dell'articolo di Arcangelo Rociola per “la Stampa”

shenzhen

[…] A Shenzhen è stato fatto qualcosa che si stenta a credere. È passata in qualche decennio da città villaggio di 20 mila agricoltori e pescatori a megalopoli da 20 milioni di abitanti. La terza città per Pil pro capite in Cina, cresciuto in 30 anni del 25.000%, dopo Pechino e Shanghai. È la città dove si crea il futuro stesso della Cina. […]

shenzhen

Shenzhen è diventata meta di chi vuole studiare e lanciare imprese nel tech. Talenti e capitali attratti dagli incentivi governativi, che consentono tassazioni agevolate, affitti economici e facilità di accesso ai capitali. Shenzhen, la prima città a statuto economico speciale di Cina. Diventata poi la Silicon Valley di Cina. […] La tecnologia cinese nasce qui. Qui è tutta la catena produttiva. […] Tencent, Huawei, Honor, Oppo. Foxxcon, la fabbrica degli iPhone. E qui tutt'ora vengono fondate le migliori startup cinesi.

shenzhen

«A Shenzhen negli anni si è creata una rete di collaborazione unica. […] E questo ecosistema avrà un ruolo fondamentale per gli sviluppi dell'Intelligenza artificiale, dove stiamo lavorando con Baidu», la Google cinese. Roy Guo è il capo del marketing di Honor. Lo dice prima del lancio ufficiale di Honor Magic 6 Pro. Il primo smartphone che ha integrato un modello linguistico di grandi dimensioni (large language model, come ChatGpt). […]

In Europa e altrove arriverà tra qualche mese. E non si sa se avrà tutte le funzioni disponibili in Cina. Mercati diversi. Leggi diverse. L'Ai Act europeo potrà essere un freno alle funzioni dell'Ai di Honor: «Stiamo lavorando per essere conformi alle leggi Ue. Ma servirà tempo. Al momento lo smartphone non sarà disponibile per il mercato europeo», aggiunge il manager.

[…] Che Apple sia lo standard lo raccontano anche le decine di bazar tecnologici in giro per la città. Edifici di quattro, cinque piani che traboccano di prodotti. Tutti made in China. Alcuni autentici, come droni Dji o telefoni Huawei, altri copiati. Le bancarelle dell'HQ-Mart, il più grande bazar di tecnologia di Shenzhen traboccano di finti Apple Watch, finti iPhone, finti iPad, finti AirPods. Apple è un marchio a cui in pochi sono disposti a rinunciare. […] A Shenzhen si produce tutto. Spesso a fronte di salari bassissimi. Con condizioni di lavoro difficili per gli operai delle fabbriche, che non a caso spesso proprio da qui fanno nascere movimenti di protesta. […]

shenzhen 5 Shenzhen China il campus huawei a shenzhen shenzhen shenzhen shenzhen 1 huawei a shenzhen shenzhen 2 huawei a shenzhen 1