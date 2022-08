24 ago 2022 17:44

SILVIA RONCHEY, UN’INTELLETTUALE VERA – SI È SPENTA A QUASI 97 ANNI LA FILOSOFA, SCRITTRICE E INSEGNANTE CHE AVEVA TRASFORMATO LA SUA ESPERIENZA IN CATTEDRA NEL LIBRO “FIGLIOLI MIEI, MARXISTI IMMAGINARI”, RITRATTO DEI GIOVANI DEGLI ANNI DELLA CONTESTAZIONE - POI “1944”, IN CINQUINA ALLO STREGA E LA STESURA DI LIBRI COME “IL VOLTO DI ISIDE” E “UN'ABITUDINE PERICOLOSA” - IL PASSATO COMUNISTA SALVO NON ESSERLO PIÙ E L'ABIURA DOPO LA PERMANENZA NELL’URSS – LA FIGLIA SILVIA: “UNA DELLE PERSONE PIÙ COLTE CHE ABBIA CONOSCIUTO…”