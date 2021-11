SILVIO BERLUSCONI PARLERÀ AL PROCESSO RUBY TER? - L’AVVOCATO DEL CAV, FEDERICO CECCONI: “NON SCIOGLIAMO LA RISERVA IN MANIERA DEFINITIVA, MA L’INTENDIMENTO È QUELLO DI RISERVARCI LE DICHIARAZIONI SPONTANEE” - “L’ASSOLUZIONE A SIENA? INEVITABILMENTE È UNA SENTENZA CHE PESA ANCHE NELL’AMBITO DI QUESTO PROCESSO…”

(ANSA) - "Al momento attuale noi non sciogliamo la riserva in maniera definitiva" su un possibile esame di Silvio Berlusconi come imputato nel processo milanese sul caso Ruby ter, ma "l'intendimento è quello, per adesso, di riservarci le dichiarazioni spontanee" nelle prossime udienze.

Lo ha spiegato l'avvocato Federico Cecconi a margine dell'udienza ancora in corso. Il legale ha chiarito che se ci sarà "margine ancora per poter riservarci" anche un eventuale interrogatorio "prenderemo tempo e questo anche alla luce di una valutazione complessiva dell'andamento dell'istruttoria e in base a chi verrà sentito in sede di esame degli imputati".

Al legale è stato fatto presente che alcune giovani, come Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, si sono dette pronte a farsi interrogare in aula per raccontare "la verità" sulle serate di Arcore e in più occasioni nelle ultime settimane hanno attaccato l'ex premier fuori dall'aula del processo milanese. "Ognuno faccia quello che crede come ritiene meglio di dover difendersi - ha spiegato Cecconi - non entro nel merito delle valutazioni, opportunità e prerogative difensive delle persone che non assisto".

Sulla recente assoluzione dell'ex premier nel filone a Siena del Ruby ter il difensore di Berlusconi ha chiarito che influirà sul processo milanese: "Io lo penso fermamente per una ragione molto semplice - ha detto - il processo senese è una gemma, un frammento di quello che era inizialmente un unico processo con la stessa prospettazione accusatoria, la stessa impostazione per quanto riguarda le contestazioni e le modalità descrittive della condotta che anche qui viene contestata a Berlusconi. Quindi non c'è dubbio - ha concluso - che inevitabilmente è una sentenza che pesa anche nell'ambito di questo processo".

Oggi dopo il controesame da parte di alcuni difensori, tra cui il legale di Karima El Mahroug, l'avvocato Paola Boccardi, dell'ultimo testimone dell'accusa, un investigatore di polizia giudiziaria, sarà deciso, davanti ai giudici della settima penale, un calendario per l'esame degli imputati che daranno la loro disponibilità a farsi ascoltare. Disponibilità già preannunciata da Guerra, Sorcinelli e qualche altro imputato, mentre Marysthell Polanco farà dichiarazioni spontanee.

